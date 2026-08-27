日本著名藝術家草間彌生逝世　死因為多重器官衰竭　享年97歲

日媒47 News於8月27日報道，以色彩繽紛的波點和網狀圖案享譽國際的前衛藝術家草間彌生，於本月14日在東京一家醫院因多重器官衰竭去世，享年97歲。



草間彌生於1929年3月22日出生於日本長野縣松本市，10 歲即立志當藝術家的草間，從小為精神疾幻覺所苦，繪畫是其自我救贖的良方，其後畢業於京都市立美術工藝學校（現京都藝大）。

1957年，她移居美國紐約市，並開始展露其佔有領導地位的前衛藝術創作。她曾被美國藝術網站My Morden Met選為「21世紀十大前衛藝術家」，並曾獲頒美國終身成就獎、法國藝術及文學騎士勳章等殊榮，長年活躍於國際藝術界。

此外，其天賦異稟的才華還在文學創作上嶄露無遺，她出版過十餘本的著作，更曾以《克里夫男娼窟》(クリストフアー男娼窟)一書獲得日本野性時代文學獎。

草間彌生在創作初期就發展出了非常獨特的個人特色，如她善用高彩度對比的圓點花紋加上鏡子，大量包覆各種物體的表面，如牆壁、地板、畫布、家庭物品等。她的個人打扮亦往往也與作品有很高的同質性，並以短上衣和非常強烈的眼影妝及鮮豔紅色假髮聞名。

草間彌生在創作初期就發展出了非常獨特的個人特色。（getty）

這位著名日本藝術家的創作被評論家歸類到相當多的藝術派別，包含有女性主義、極簡主義、超現實主義和抽象表現主義等等，但草間本人則描述自己僅是一位「精神病藝術家」（obsessive artist），她常常對外表示：「若不是為了藝術，我應該很早就自殺了」。

過去十多年間，草間彌生的作品仍不斷於世界各地展出，並被多所知名美術館所典藏。