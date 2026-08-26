日本食品消費稅降至1%反引爆經濟恐慌？　逾七成民眾憂通脹加劇

高市早苗政府，最近給日本經濟開了一劑減稅「藥方」。



為了應對日本飆升的物價、安撫民生，近日，高市早苗內閣正式敲定食品消費稅減稅基本方針，決定從2027年4月起的兩年內，將食品飲料消費稅率從8%降至1%。

這是日本自1989年開徵消費稅以來首次下調稅率。但據日本共同社8月22至23日的全國電話調查數據，71.7%的受訪者對減稅後的財政狀況表示擔憂。隨之而來的，高市內閣支持率跌至50.2%，創上台以來最低紀錄。

為了應對日本飆升的物價、安撫民生，近日，高市早苗內閣正式敲定食品消費稅減稅基本方針。（Reuters）

減稅應該是惠及民生的好事。但高市早苗的減稅，為何卻讓日本民眾怕了？

因為減稅後的日子，對日本民眾來說是真的不好過。如今，日本正面臨大規模食品「漲價潮」，日本一家數據公司的最新調查顯示，7月日本市場有2269種食品漲價。其中，麵包類價格漲幅為3%至9%，即食麵類漲幅為4%至11%，香腸、罐頭等加工食品漲幅為2%至30%。

這意味着，減稅省下來的那點錢，基本跑不贏飛漲的物價。消費者省不了錢，普通餐飲店也可能因為減稅虧本，甚至倒閉。

按照高市的減稅方案，外賣及便利店便當、熟食等食品將從原本8%的稅率改為1%的低稅率，而餐廳堂食則維持10%不變。

放到最終的消費上，就是點同樣的菜品，外賣比堂食的稅要便宜九成，於是將會有更多人選擇打包帶走而不是坐下堂食，但人工、房租、水電這些固定成本卻一分不少。

而且餐館進貨時，採購食材、調味品、包裝盒大多要按普通商品10%的標準稅率繳稅，賣出去的外帶便當卻只能按1%計稅。這9個點的稅差意味着成本不變，餐館稅金墊付的壓力增大，現金流會被兩頭擠壓。

2026年7月27日，日本東京一家零售店內，商品價格標示清晰可見。（Reuters）

據日本廣播協會報道，有餐飲店老闆表示：「有些顧客可能會覺得外帶更好，這可能導致堂食人數減少，我們必須想辦法應對可能出現的客流量下降。」還有餐飲店主直言擔憂：

可能大多數餐飲店都要倒閉了。

如此減稅，不但沒減出普惠，反而製造了新的不公平。

這還不是最令日本民眾感到擔憂的。日本民眾更想知道，減稅之後，日本的錢從哪來？

據日本媒體測算，減稅兩年將造成近10萬億日元的稅收損失，年均約5萬億。而消費稅是日本養老金、醫保等社會保障制度的「地基財源」，佔日本稅收約三分之一。

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如今減稅導致社保財源被挖出一個大窟窿，未來養老金能不能按時發、看病能不能報銷、老人護理還能不能保障……這些都成了懸在日本人頭上的問號。

雖然高市強調「不會依賴發行特例公債（赤字國債）」來湊錢，但這話恰恰暴露了這件事最核心的矛盾：減稅造成了如此大的財政窟窿，如果真不借債，錢從哪來？

要知道，日本早已是全球債務負擔最重的國家之一，政府債務規模約是其GDP的兩倍。

市場最怕的就是政府為了填減稅的坑而大肆發債。因為債發多了，國債就會被拋售、收益率就會飆升。國債利率一漲，企業貸款利率、房貸利率全跟着漲，最終付款的還是普通老百姓。

高市早苗的這場減稅鬧劇，本質上是一場以「惠民」為包裝的政治賭博。她賭的是明年9月自民黨總裁選舉時能多拿些政治籌碼，因為表面上看，減稅有助於提升民眾對政府的好感度。

只不過明眼人都能看出來，看似安撫民心的「良方」，實則是一劑壓榨民眾未來的「毒藥」。短期的政治紅利，換來的是日本社會長久的經濟陣痛，最終只會讓全體日本民眾為高市內閣的政治投機付款。

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