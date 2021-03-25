新疆棉花｜拒用新疆棉絕非H&M一家　Adidas迪卡儂Puma也在列

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-25 13:00

世界第二大服裝零銷商Ｈ&Ｍ因拒用新疆棉花做服飾已被抵制；此時，美媒報道美國科技巨頭蘋果因新疆人權問題，切斷與中國公司的業務往來。

瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）3月1日在微信公眾號「BCI良好棉花」（帳號主題為瑞士良好棉花發展協會上海代表處）發布一則關於新疆問題的重要申明稱，BCI決定暫停對新疆發放BCI棉花許可證。

BCI曾在去年10月發布過一則類似的新聞稿，在今年3月1日發布的是重新編輯過的文稿。BCI脱胎於2005年世界棉花基金會（WWF）一次圓桌會議的倡議，隨後擴展到世界多國。

中國影星、電商平台抵制H&M（請點大圖瀏覽）：

H&M因為BCI的決定而宣布，產品所需要的棉花將不再從新疆獲得，「注意到人權組織和媒體指控新疆少數民族被強迫勞動、權益被侵犯的報道，深切擔憂。」

美國彭博社發表題為《Ｈ&Ｍ的棉花言論遭中國網絡抨擊》的文章注意到一系列變化和輿論抨擊席捲而來、快如閃電，H&M已在3月24日深夜被中國電商巨頭阿里巴巴旗下的淘寶下架；H&M在瑞典斯德哥爾摩市值蒸發2.8%。中國在2020年佔公司5.2%的營業額。

中國人民解放軍在中國社交媒體微博斥責H&M聲明是「無知、傲慢」的。

中國共青團組織也在微博發聲譴責H&M「在刻意給新疆棉花找茬」，「一邊散播謠言、抵制新疆棉，一邊賺錢？是在痴心妄想！」

值得一提的是，遵守BCI聲明的國際會員絕非一家。

在BCI的會員體系中，共分為四類：零售商和品牌、供應商和製造商、生產者組織以及公民社會。截至2020年12月9日更新的資料，會員數量達數千個。

在這其中，零售商和品牌一類對於普通人來説認知度最高，其中不乏許多全球知名品牌，諸如：美國運動品牌耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、彪馬（Puma）、法國運動商品大型零銷商迪卡儂（Decathlon）、美國零售商沃爾瑪（WalMart）、迅銷（Fast Retailing）等。

多家品牌商因禁止使用新疆棉花在中國引發熱議（點擊大圖瀏覽）：

而彭博社引述知情人士告知，美國科技產品巨頭蘋果（Apple）公司也在上周切斷了和中國科技公司歐菲光的業務往來，原因是這家公司似乎受到指控，參與了中國政府強迫新疆少數民族搬遷到其他地方工作的項目。

英國廣播公司（BBC）3月8日報告己方調查的證據表明，中國將新疆數十萬維吾爾人和其他少數民族轉移到離家很遠的地方工作，這項政策導致了新疆人口密度減少。報道稱，與近年來新疆各地興建的職業技能教育培訓中心一樣，這項政策具備很高的脅迫風險，目的同樣是通過改變少數民族的生活方式和思想來同化他們。