伊朗批評美國對伊政策　斥「徹頭徹尾的鬧劇」

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）週三說，美國對伊政策是「徹頭徹尾的鬧劇」。



據新華社報道，巴加埃週三（8月26日）在社交媒體發文稱，美國向巴林求助試圖證明華盛頓所謂的「聯盟」在發揮作用，但巴林與伊朗之間幾乎不存在有實質意義的經濟往來。同時，美國宣佈叫停與伊朗的體育和學術交流，而這些交流早已基本停滯。

巴加埃批評說，美國是在對已經受到制裁的對象再加制裁，並將「空架子」包裝成「聯盟」。

據美國財政部週二（25日）發佈的消息，美國財長貝森特（Scott Bessent）與巴林財長薩爾曼（Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa）舉行會談，討論美國對伊朗實施新一輪制裁事宜。

貝森特週一（24日）在記者會上說：「我們的目標是，在全球範圍內切斷維繫這個專制政權的所有經濟命脈，直到德黑蘭陷入孤立無援的境地。」

2026年8月24日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在財政部舉行記者會，概述針對伊朗的進一步制裁措施。 （Reuterss）

他警告，不配合美國這個「經濟窒息」（economic asphyxiation）計劃的國家，將會和伊朗一樣面臨被孤立的後果。他還說，總統特朗普（Donald Trump）正分別致電各國領導人，要求他們停止與伊朗來往。

特朗普週三接受卡塔爾半島電視台採訪時宣稱：「我們正在取得非常大的勝利。他們（伊朗）面臨嚴重的通貨膨脹，經濟正在崩潰。」

被問及給伊朗多長時間重返談判時，特朗普回答說：「我沒有時間表，完全沒有。我不着急。」

至於經濟措施是否比軍事打擊更有效，特朗普說，兩者都有效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

