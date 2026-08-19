美伊談判60天到期：海峽僵局與中東北約預備下一擊？

從6月17日諒解備忘錄簽署起，美伊60天談判就在進度反覆中進行，其間夾雜多方斡旋與停火破裂。到了8月17日備忘錄到期，和平協議依舊撲朔迷離，戰爭則沿著四大軸線持續裂變。

首先是已被邊緣化的核議題。原本，這是特朗普（Donald Trump）2月開戰的一大理由，更是6月美伊簽署諒解備忘錄的重要前提：美國以解凍資產、豁免制裁等經濟誘因，換取伊朗重開海峽，並且期望在後續的60天談判中，達成伊朗拆除核設施、零持有濃縮鈾、允許國際人員返查的理想結果。

可是隨著7月美國伊朗再交火，核談判的推進明顯受挫，因為作為停火關鍵的海峽局勢已然不穩，核談判的意義也就連帶削減，甚至連美國也都有意淡化這條支線：根據《華爾街日報》8月9日報道，特朗普正考慮跳過核協議、直接宣布「戰勝伊朗」，其實也就等同在這一軸線止血退場。

第二是與核談判同為諒解備忘錄基礎的海峽問題。原本，這條支線在戰爭爆發前並不顯著，卻在2月美國以色列開火後，一躍而成貫穿戰爭的重要槓桿：4月臨時停火後，由於黎巴嫩戰火導致伊朗再封海峽，美國也同樣從13日起封鎖伊朗港口，一直要到6月簽署諒解備忘錄才告撤除。可是隨著美國、阿曼協調開闢新航線，伊朗又從6月下旬起恢復攻擊船舶，引發美國重啟轟炸，霍爾木茲海峽也因此重回戰爭狀態，「雙重封鎖」的僵局捲土重來。

8月上旬，伊朗與阿曼一度傳出已就海峽未來達成共識，雙方同意開闢新航線，伊朗將能負責進入波斯灣的水道，阿曼則管理離開波斯灣的水道，可是美伊隨後又進行了立場升級：8月8日，伊朗表示美國必須滿足在所有戰線停火、解凍資產、解除制裁、賠償戰爭損失等六項條件，才有可能重開海峽；特朗普則在10日要求伊朗進行戰爭賠償，否則不可能解除港口封鎖。顯然，「雙重封鎖」的海峽僵局還要持續一段時間，強制攔截與隨機炸船也將成為某種常態。

2026年8月6日，霍爾木茲海峽上有船隻駛過。（Reuters）

第三就是與海峽危機聯動的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）消長。其中，黎巴嫩戰線直接與6月的諒解備忘錄掛勾，伊朗也因此反覆操作海峽槓桿，希望保下真主黨這個重要籌碼，只是在美國、以色列、黎巴嫩政府的三方施壓下，真主黨還是面臨解除武裝的巨大壓力。無獨有偶，加沙哈馬斯也已在7月6日宣布解散統治機構，伊拉克的親伊朗民兵則被政府勒令在9月30前解除武裝，更在7月28日遭遇美國沙特的直接空襲。

不過相較「抵抗軸心」的陸上板塊震盪，也門胡塞作為沿海代表，倒是從7月下旬起左右開弓：7月13日沙特策動轟炸也門機場後，胡塞便從20日開始干擾紅海的曼德海峽、襲擊船舶，導致海峽危機出現聯動趨勢。而後隨著沙特在24日對荷台達（Hodeidah）發動空襲，胡塞也開始襲擊沙特在吉贊（Jizan）、延布（Yanbu）的能源設施，以及也門政府控制的摩卡港（Port of Mokha）。顯然，也門內戰正因伊朗戰爭死灰復燃。

第四就是被前述軸線牽動的中東集體安全問題。首先是被海峽危機、也門衝突催生的「多國海上防禦聯盟」（MMDC）：7月30日，沙特與土耳其、巴基斯坦、埃及、巴林、卡塔爾、約旦、科威特、也門等13國宣布成立軍事聯盟，目的是確保中東水道的航行自由，包括亞丁灣、曼德海峽與紅海。8月13日，沙特宣布聯盟正式啟動，各國將開始將交換情報與資訊、制定作戰計劃，隨後開展聯合海軍行動。

再來是沙特、巴基斯坦、土耳其在8月7日簽署的《麥加聯合防禦協議》（Mecca Joint Defence Agreement），也就是各方所謂「中東北約」雛形。從時序發展來看，協議來自兩股脈絡的相互交纏：加沙戰爭期間，沙特就已在2025年9月與巴基斯坦簽署《戰略共同防禦協定》（SMDA）；伊朗戰爭爆發後，沙特、巴基斯坦、土耳其、埃及又在2026年3月共組「四國集團」，協調衝突的後續發展。而推動兩股脈絡前進的，當然就是戰爭暴露的巨大問題：美國的保護傘已經無法確保盟友安全。

整體來看，已被淡化的核議題、治絲益棼的海峽僵局、你進我退的「抵抗軸心」、以「中東北約」為代表的集體安全，這四大軸線正好共構談判60天的動態起伏，也呼應伊朗戰爭的三階段延燒軌跡。即便核議題正逐漸退場，海峽僵局、抵抗軸心、集體安全這三條軸線卻是愈發沉重，並也勢必牽引未來的和戰走向。

8月7日，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shahbaz Sharif）在麥加簽署聯合國防協議後合影。(Reuters)

伊朗戰爭三階段

首先回顧四大軸線與伊朗戰爭的三階段互動。

表面來看，這場戰爭起於2026年2月28日的美以空襲；但實際上，衝突根源來自美國、以色列、伊朗的長期對峙，並在2023年加沙戰爭吞噬「抵抗軸心」板塊、動員周遭國家後，逐步形成當前伊朗戰爭的多軸線結構。

如果以筆者慣用的西洋棋角色進行比擬，衝突行為者整體可以分成兩層。第一層是戰爭主要的三大行為者，美國、以色列、伊朗；第二層則是廣泛的親美陣營與「抵抗軸心」板塊，前者包括位處海灣的沙特、阿聯酋、卡塔爾等，以及土耳其、埃及、巴基斯坦，後者則有哈馬斯、真主黨、敘利亞阿薩德政權（Bashar al-Assad）、也門胡塞、伊拉克的親伊朗民兵。

基本上第一層行為者的行動邏輯，決定了戰爭本身的發展趨勢，也會對第二層行為者產生角色動員。其中，戰意最強的以色列可以說是白方國王，雖然戰鬥半徑有限，卻始終有強大盟友護航，也就是作為白方皇后的美國；而美國雖然是強大皇后，擁有全方位移動能力與跨區打擊力，卻也伴隨高昂的政治成本與出動代價；伊朗則長期扮演黑方國王，基本上隱藏在後方，主要依賴周邊棋子構築防禦縱深。

2026年8月8日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）在首都德黑蘭出席記者會。（Reuters）

而這主要三方的第一輪戰爭博弈，就是2023年爆發的加沙戰爭，其實也就等同當前伊朗戰爭的第一階段。

在這一階段，棋局由伊朗的出擊拉開序幕：調動加沙哈馬斯發動「阿克薩洪水行動」，形同是讓前線孤兵直接踩入白方國王（以色列）的近身格位。於是以色列隨即展開侵略性反擊，誓言將哈馬斯從加沙連根拔起。

而眼見哈馬斯陷入危機，黑方國王（伊朗）開始調動棋子協防，黑方的最強大城堡（真主黨）因此向前推進，與白方國王（以色列）在北線爆發正面衝突，以色列也隨後在2024年10月入侵黎巴嫩，雙方於同年11月勉強停火；扼守紅海、不斷發動跳格奇襲的黑方騎士（胡塞），則開始打擊過路船舶、以不對稱戰力製造海峽危機，從而引來白方皇后（美國）對於也門格位的反覆轟炸，雙方最終在2025年5月達成停火協議，暫時凍結紅海危機。

這段期間，由於阿薩德政權在2024年12月閃電崩塌，作為「抵抗軸心」孔道的敘利亞因此一夕變天。白方國王（以色列）於是利用時機，直接入侵敘南建立緩衝區，敘北的土耳其也同樣完成卡位，雙方開始合作切斷黑方城堡（真主黨）的物資生命線。基本上，這是土耳其在伊朗戰爭的最早行動，其實也就等同扮演白方主教，在戰場上反覆斜向穿插，卻不排除會因機會主義轉變立場。

接著整場衝突在2025年6月迎來最高潮：以色列與伊朗的「十二日戰爭」，其實也就是黑白兩方國王的直接對撞，白方皇后（美國）則首次繞過所有代理人，直接打擊黑方國王（伊朗）本土的核設施，強制為戰爭畫下句點。

之後，白方皇后（美國）雖然力促加沙停火，白方國王（以色列）卻不肯罷休，並在2025年9月直接打擊卡塔爾的哈馬斯總部，引發原本作為白方低調兵卒的沙特改變角色，攜手巴基斯坦共同簽署防禦協定，從此升格為具有主動出擊能力的白方城堡，巴基斯坦則以能夠跳格奇襲的騎士身分，正式加入伊朗戰爭棋局。

最終，加沙戰爭在2025年10月正式停火，沙特等海灣國家多數加入特朗普推動的和平委員會（Board of Peace），要以國際託管形式治理戰後加沙、並且推動哈馬斯解除武裝，其實也就等同是在敘利亞變天後，聯合美以進一步削弱「抵抗軸心」板塊。伊朗則在2026年1月爆發大規模示威後，重啟與美國的核談判，希望緩解國內經濟壓力，作為白方低調兵卒的阿曼則居中斡旋。

可以發現，作為衝突第一階段的加沙戰爭，其實已經具備日後伊朗戰爭的眾多特徵，除了白方皇后（美國）與國王（以色列）的戰略分歧、伊朗內部的和戰路線之爭、海灣國家的複雜多重角色外，四大軸線的共構雛型同樣清晰可見：核議題、海峽危機、抵抗軸心、集體安全基本上互為槓桿，既牽引戰爭局勢的動態發展，也導致停火進程的反覆無常。

2026年1月22日，瑞士達沃斯，圖為特朗普與其他國家領導人共同出席加沙和平憲章的簽署儀式。（Getty）

接著進入伊朗戰爭第二階段：2026年2月美國與以色列的聯合軍事行動。

用棋盤動態來比擬，也就是白方國王（以色列）與皇后（美國）聯手發動了致命閃擊，重創黑方國王（伊朗）的核心高層。而這種突破紅線的激進作法，也直接改變了伊朗的角色設定，導致隱於幕後的黑方國王，瞬間分身出擁有全方位移動與跨區打擊能力的皇后面孔（革命衛隊），黑方也隨後展開全線反撲。

首先，黑方皇后（革命衛隊）協同城堡（真主黨）、兵卒（伊拉克親伊朗民兵）等所有殘存遠程子力，對白方國王（以色列）、白方城堡（沙特）、白方兵卒（海灣國家）進行了全方位打擊；再來，黑方皇后（革命衛隊）也直接運用地緣與不對稱優勢，鎖住霍爾木茲海峽的戰略格位，開始對白方操縱政治、軍事與經濟槓桿。

而這種意外發展，直接導致海灣出現三股脈動。

第一是已經與以色列建交的阿聯酋，由於遭受伊朗的最猛烈打擊，所以也採取了最綁定美以的大膽立場，不僅直接開放以色列防空系統入駐、也在5月退出了OPEC，顯然是有意在沙特領導外另起爐灶，並從一般兵卒升格成了步法靈活的騎士。

第二是作為白方城堡的沙特，選擇利用伊朗戰爭的戰略機遇，著手形塑自己的國家集團領導地位，於是在3月與白方主教（土耳其）、白方騎士（巴基斯坦）、白方兵卒（埃及）共同成立「四國集團」，要協調衝突的後續發展，為戰爭建立防撞護欄。

第三則是巴林、科威特、卡塔爾、阿曼，基本上這四個海灣國家大體維持低調兵卒身分，並不過度介入戰爭，即便阿曼與卡塔爾日後開始積極斡旋，卻也始終是以停火止戰為最高目標，而不謀求更大的地緣與國家集團影響力。

隨後，黑白雙方在4月達成短暫的臨時停火。可是這種脆弱平衡僅維持不到兩個月，就在5月下旬走向解體。一來，白方國王（以色列）始終拒絕接受停火限制，並且持續對「抵抗軸心」的加沙、黎巴嫩、敘利亞格位發動蠶食鯨吞，黑方城堡（真主黨）受損尤其嚴重；二來，黑方皇后（革命衛隊）始終與白方皇后（美國）在海峽議題上分歧，這就導致雙方隨後都進行了局勢升級，要用軍事手段來衝撞談判僵局，黑方皇后（革命衛隊）甚至一度打擊白方國王（以色列）。

而眼看大戰即將復燃，「四國集團」與巴基斯坦再度斡旋，最終成功促成6月17日的諒解備忘錄簽署，以美國提供解凍資產、豁免制裁等經濟誘因，換取伊朗重開海峽、重返核談判，停火局面再度到來。

可以發現，作為戰爭第二階段的美以聯合軍事行動，明顯放大了第一階段的特徵，包括美以之間的戰略分歧、伊朗內部的和戰辯論、海灣國家的不同反應，四大軸線的互為槓桿也更加明顯：面對美以持續進逼「抵抗軸心」，伊朗便以海峽危機、威脅中東集體安全進行牽制，美國則設法用核協議背後的解除制裁議程，誘使伊朗解除海峽危機、坐回談判桌。

2026年6月21日，美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾在瑞士舉行4方會談（Pool via Reuters）

再來就是經歷60天談判依然無解的戰爭第三階段。基本上，諒解備忘錄的邏輯如前所述，就是白方皇后（美國）希望緩和局勢、尋求退場，可是黑白雙方的各自內部分歧，卻明顯阻礙了協議的後續推進：白方國王（以色列）依然持續打擊「抵抗軸心」，尤其是位處黎巴嫩的真主黨；黑方皇后（革命衛隊）則堅持將談判進程掛勾「抵抗軸心」戰線，尤其要求黎巴嫩必須停火，同時也主張永久控制海峽。

於是，當白方皇后（美國）與兵卒（阿曼）在6月下旬暗自開闢新水道時，黑方皇后（革命衛隊）便恢復了對船舶的打擊，可是海峽開放同樣是白方皇后（美國）的底線，於是局面又走向黑白皇后的相互攻擊，美國也取消了對伊朗石油出口的制裁豁免，更是重啟對於伊朗的港口封鎖。當然，伊朗內部仍有力主談判的聲音，包括總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），但在黑方皇后（革命衛隊）主導國家軍事行動的背景下，黑方國王（伊朗）的外顯姿態也就等同主戰的皇后。

不過在這波戰火復燃中，伊朗明顯聚焦科威特、巴林這兩個先前未受重創的白方兵卒，而未再大規模襲擾白方城堡（沙特）、白方騎士（阿聯酋），也對白方國王（以色列）秋毫無犯，顯然是不希望重返全面戰爭的失控狀態。白方皇后（美國）則同樣接受卡塔爾、巴基斯坦、阿曼等國的斡旋，其實也就是與伊朗進行間接談判，要以臨時安排促成海峽重開。

但就在戰爭主要行為者都設法克制的當下，白方城堡（沙特）卻在7月強勢出擊，對只在戰爭第一階段行動、而在戰爭第二階段神隱的黑方騎士（胡塞）進行打擊，結果胡塞只好被迫在戰爭第三階段重返戰局，紅海與也門戰線也因此復燃，成為當前「抵抗軸心」的最活躍板塊。

顯然，戰爭因為白方城堡（沙特）的莽撞行動而擴大，可是白方皇后（美國）又正因海峽局勢自顧不暇，這就導致沙特只能「自力更生」：先是在7月30日偕同13國成立「多國海上防禦聯盟」，又在8月2日勸阻美國不要對伊朗發動大規模打擊，接著是在8月7日與白方騎士（巴基斯坦）、白方主教（土耳其）簽署《麥加聯合防禦協議》，威脅「攻擊一國等於攻擊三國」。當然，黑方騎士（胡塞）還是持續對沙特發動襲擊。

最終，在美國伊朗無法就海峽達成共識、「雙重封鎖」的僵局持續、也門戰火復燃的背景下，諒解備忘錄在8月17日正式到期，戰爭第三階段也由此進入更加模糊的未知狀態。

2026年8月11日，由也門交通部提供的圖片顯示，當日於紅海受襲的貨船Tihamah號受損。（Media Office Of The Ministry Of Transport - Republic Of Yemen/Handout via REUTERS ）

海峽僵局：美國經濟戰能否奏效？

觀察當前局勢，四大軸線基本如前所述：核議題正被美國逐漸淡化，海峽危機成為各方焦點，並與「抵抗軸心」、中東集體安全問題相互牽引，而不同行為者的利益考量又存在各自差異。

對美國來說，最迫切的短期目標就是海峽開放，削弱「抵抗軸心」則可以做為背景緩慢推進，包括協助以色列與黎巴嫩政府解除真主黨武裝、施壓已經解散統治機構的哈馬斯進一步解除武裝、要求伊拉克政府解除親伊朗民兵的武裝；至於核議題雖然可能提供促進談判的經濟誘因，但特朗普顯然已不強求就此達成協議。因此美國當前做法，其實就是在不以軍事打擊升高局勢的前提下，維持對伊朗的港口封鎖，要用經濟焦土戰迫使伊朗開放海峽。

不過以色列的排序似乎正好相反。整體來看，以色列最關切的就是核議題、被美國自動忽視的導彈計畫，還有與哈馬斯、真主黨相關的「抵抗軸心」動態，因此不論美伊如何談判，以色列始終拒絕從加沙、黎巴嫩、敘利亞撤軍。與之相比，海峽危機反而是最無關緊要的問題。顯然，前述的白方國王與皇后分歧，至今已是壁壘分明。

而伊朗的排序又更加複雜。如前所述，伊朗的從戰爭第二階段開始，就已經分裂出兩種身分：傳統上不與敵人直接交鋒的黑方國王、主張直接打擊敵方的黑方皇后（革命衛隊）。這就導致60天談判期間，伊朗往往是談判與攻擊交互、甚至同時進行。而從8月8日伊朗新提的六點條件來看，海峽重開又明顯與「在所有戰線停火」相掛勾，顯然還是反映革命衛隊的重點考量：要以海峽為談判槓桿，設法保住「抵抗軸心」的剩餘能量。

可以這麼說，當前的海峽危機其實並不單純聚焦海峽，而是反映四大軸線的複雜交纏：如果美國與以色列對於「抵抗軸心」持續進逼，伊朗就會以海峽危機、中東集體安全作為威脅；但伊朗的持續強硬，也同樣會有附帶風險與成本，那就是美國封鎖港口導致的伊朗版海峽危機、中東新集體安全框架帶來的敵我難辨，以及損失核議題本身附帶的經濟誘因。

美國總統特朗普2026年8月18日在社交網站發布圖片，指霍爾木茲海峽是美國「新領土」（Truth Social截圖）

當然，不少分析都指出，經濟焦土戰無法實現美國的最高戰爭目標，也就是推動伊朗政權更迭；但問題是，如果美國已經決定唾面自乾，只將目標聚焦於海峽重開，那麼經濟施壓未必無法奏效。

首先，海峽危機、戰爭衝擊明顯正在損害伊朗的對外貿易，尤其是作為財政支柱的原油貿易。

根據大宗商品與航運數據分析公司Kpler的數據，伊朗原油向中國煉油廠的每日平均交付量，已從3、4月的170萬桶以上，驟降到7月的不足50萬桶。這背後原因除了戰爭衝擊海峽航運外，也與高漲的運輸成本相關：根據Kpler數據，伊朗7月的每桶原油售價，雖比市價低了5美元以上，運輸成本卻是超過每桶10美元。這就導致中國選擇轉向伊拉克等買家，採購更加便宜的原油，又或是持續依賴龐大的12億桶國家原油儲備，而非堅持購買相對昂貴的伊朗油。

非原油貿易當然也受到影響。其中，中國作為伊朗的最大貿易夥伴，在伊朗非石油對外貿易總額中佔比三分之一。但根據中國海關記錄，戰爭爆發後的前四個月（3月至6月），中伊貿易總額不足8.23億美元，約略只有去年同期水準的四分之一。這背後當然也有運輸成本高漲的影響，例如伊朗-中國商會主席馬吉德雷扎·哈里里（Majidreza Hariri）就表示，如今從中國通過海運或陸路向伊朗運輸貨物的成本，已經高達戰前的四倍，運輸一個貨櫃的成本更超過13,000美元。

而戰爭與封鎖導致貿易衝擊，明顯會讓伊朗經濟雪上加霜。根據伊朗統計中心8月發布的最新數據，年均通脹率已攀升到創紀錄的62%，同比通脹率更是飆升到82%，迅速削弱了家庭購買力。

其中，食品價格是通脹的主要驅動因素，並已連續第六個月維持在三位數，例如7月份，全國食品的通脹率就達134%，農村地區更是高達140%。且在統計機構監測的食品中，超過三分之二的食品價格已經突破經濟學家所說的危機水準。

此外根據伊朗勞工通訊社（ILNA）報道，近幾個月來，就連雞肉、雞蛋和麵包等基本生活必需品，對許多工薪階層家庭來說也是難以負擔，光是麵包價格就平均上漲了100%至140%。政府在1月示威中推出的食品券，如今也失去了大部分的購買力。

更致命的是，由於戰爭破壞、進口困難、國內生產與需求差距，伊朗開始面臨燃料不足的窘境，為此政府不得不就三項抑制汽油消耗的提案進行討論，包括對加油站的每日供應量設定上限、收緊車輛配額並允許以市場價格出售更多汽油、將燃料配額從車輛轉移到個人並允許公民進行交易。

但油價上漲從來都是伊朗的高敏感問題，例如號稱「血腥十一月」的2019年全國示威，導火線就是油價上漲；正因如此，佩澤希齊揚還在2024年總統競選期間承諾，未經公眾同意不會提高汽油價格，如今卻已被迫進行討論，顯然是危機已有一定的急迫性。

2026年6月4日，伊斯蘭革命衛隊高級官員雷扎伊（Mohsen Rezaei）出席伊朗德黑蘭儀式。（Getty）

當然，中產階級被腐蝕、低收入戶難以維生，也未必能讓伊朗高層改變戰爭決策，近期的軍方人事改組就透露一定線索。8月9日，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）任命革命衛隊前總司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）為伊朗最高國家安全委員會秘書，隨後又在10日任命6位政要出任武裝部隊總參謀部、革命衛隊、民兵武裝巴斯基（Basji）的高層職務。基本上前述7位，都以強硬立場著稱。

其中，接掌巴斯基的塔伊布（Hossein Taeb）不僅擔任革命衛隊情報機關負責人多年，更曾在2009年示威中指揮巴斯基鎮壓民眾、維持秩序。其任命也因此被廣泛解讀為，在戰爭與封鎖持續的背景下，伊朗高層對於經濟惡化可能導致的政治風險、示威回潮，已經有所預期，所以設法要用巴斯基來築起第一道防火牆，以免2026年1月的大規模示威捲土重來。

只是，經濟困局還是揭露了殘酷現實：伊朗或許有「邊打邊談」的能力，卻沒有「只打不談」的本錢。即便立場強硬如雷扎伊，也還是在接受伊朗勞工通訊社（ILNA）採訪表示：伊朗應該進行談判，但自己反對的是在談判進行期間維持停火。從這個視角來看，雷扎伊與佩澤希齊揚政府的主要區別，其實不在伊朗是否應該進行談判，而是以什麼條件談判，軍事壓力與外交手段又是否應該並存。

而伊朗的保守派報紙《法希赫特甘報》（Farhikhtegan newspaper）同樣反對某些極端強硬派的論述，也就是將伊朗的選擇簡化為讓步與戰爭。這也就與雷扎伊的本身觀點相共鳴：批評了認為可以通過讓步、尤其是移交霍爾木茲海峽管理權，而將衝突轉化為和平的聲音，更批評了僅從軍事角度看待衝突，並將戰爭視為唯一解決方案的立場。

因此，在諒解備忘錄已經過期的可見未來內，圍繞海峽的對峙恐怕還會持續進行：伊朗不會徹底停止對外攻擊，不論對象是船舶或海灣國家，美國則會推進封鎖與制裁，並與以色列繼續施壓「抵抗軸心」解除武裝，不論是加沙、黎巴嫩或伊拉克。但與此同時，儘管各方軍事集結不斷，水面之下的外交接觸還會繼續進行。