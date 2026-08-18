特朗普：不尋求延長美伊諒解備忘錄　警告阿曼勿礙事否則轟炸

美國與伊朗6月簽署諒解備忘錄，展開60日談判和停火，談判窗口期於8月17日屆滿。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）17日表示，不尋求延長與伊朗簽署的諒解備忘錄，指伊朗應選擇投降，又揚言喜歡把霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）劃為美國領土的想法。



2026年8月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見16歲救生員Ryder Williams（不在圖中）時，向現場媒體發表講話。（Reuters）

特朗普於白宮向媒體表示，不認為伊朗會達成他要求的協議，而美國介入的原因只有一個，就是伊朗不能擁有核武。對於諒解備忘錄的60天談判窗口期已結束，他是否尋求延長該臨時協定的問題，特朗普回答說：「不。」

他同日接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，伊朗應該舉白旗投降。對於伊朗正就霍爾木茲海峽的管理與阿曼（Oman）談判，特朗普警告，如果阿曼從中作梗，阻礙美國致力重開霍爾木茲海峽、結束伊朗戰爭，美國將對阿曼實施轟炸。

特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）同日表示，美伊政府在多個方面正進行溝通，可能比以往任何時候都更為密切，但雙方尚未達成共識。