西藏泥石流｜尼泊爾數百外國人失蹤印度籍最多　赴神山朝聖遇險

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日爆發泥石流，在尼泊爾一側有逾800人失蹤，據官員初步統計，失蹤外籍人士中以印度籍177人最為嚴重。多數人是經由尼泊爾北部拉蘇瓦縣（Rasuwa）前往西藏岡仁波齊峰朝聖途中失聯。



印度著名瑜伽禪師Sadhguru在災難發生後表示，事發時，有77人正參加他伊莎基金會（Isha Foundation）組織的旅遊團，並且正身處尼泊爾與西藏邊境的移民中心，強調目前為止仍不知道他們的下落，還稱「正與當局合作，看看能否趕到現場並隨時準備參與救援行動。」

2026年8日26日，尼泊爾波特科西河（Bhote Koshi River）發生泥石流。（路透社）

英國廣播公司（BBC）報道指，岡仁波齊峰被印度教徒視為印度教濕婆神（Shiva）的神聖精神家園，而前往該地的旅程則是教徒們「岡仁波齊-瑪旁雍錯」朝聖之旅的一部份。

部份朝聖者參加印度外交部主辦的官方行程，其他人則通過私人旅行社途徑尼泊爾前往西藏。

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這種朝聖活動早前因新冠疫情以及中印邊境衝突所導致的兩國關係緊張而中斷，直至最近才重啟。