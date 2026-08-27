西藏泥石流｜尼泊爾遇6米巨浪吞噬城鎮　直升機飛行員嚇親｜有片

尼泊爾中部、靠近西藏的喜馬拉雅山區8月26日爆發大規模山洪，暴洪挾帶泥沙、巨石席捲沿線村落與城鎮，造成橋梁崩塌、電廠工地人員受困，死傷慘重。路透社（Reuters）引述尼泊爾當地媒體報道，警方表示死亡人數已達95人；尼泊爾觀光部稍早則統計，至少341名外籍人士失聯，災情仍持續擴大。(編按：截至8月27日早上，最新已增162死、698人失蹤。)



一名參與救援的直升機機師布達索奇（Aman Budathoki）向CNN表示，洪水爆發前，河面突然揚起大量塵土，原以為只是土石流，數秒後河水便轉為黑色混濁，湍流夾帶大量碎片奔騰而下，甚至形成高達5至6米的巨浪。他目睹大樹、車輛及建築遭洪流吞噬，直呼從未見過如此猛烈的自然災害。

山洪揚塵瞬湧「6米高」濁流 直升機第一視角曝光：

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尼泊爾軍方公布的救援畫面顯示，大批居民緊急逃至屋頂、露臺等待救援，有人攀附直升機起落架脫困，也有人被直升機吊掛撤離。無人機畫面則顯示，多處城鎮遭泥沙洪水徹底摧毀，尤其巴格馬蒂省（Bagmati）努瓦科特縣（Nuwakot）災情嚴重，特里蘇里河（Trishuli river）沿岸大量建築被洪水與泥砂掩埋。

此外，洪水也波及西藏日喀則下轄的吉隆縣口岸。中國官方已下令全力搜救，央視更警告可能出現「重大傷亡」。鄰近的印度比哈爾邦則宣布疏散6處地區居民，以防洪水進一步造成災害。隨着搜救行動持續，死亡、失聯與受災人數恐進一步攀升。

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