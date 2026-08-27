半夜敲錯門嚇壞房主　美國大學生疑被誤會企圖爆竊遭警察擊斃

美國賓夕法尼亞州8月23日發生槍擊事件，一名22歲男大學生身亡。他的父親指，兒子當晚錯誤敲響別人家的門，以致被接到懷疑入室盜竊報案的警察到場擊斃。警方則指直到調查部門完成調查前，不會透露任何案情。



當地檢察官辦公室指出，警方在當日凌晨12時30分左右接到有人企圖爆竊的報案，隨後在住宅後方發現Glenwood Pysher IV並將他擊斃。當地安全部門的紀錄顯示，警方12時30分出動，12時34分抵達現場。

2026年8月23日，美國賓夕法尼亞州發生槍擊事件，圖為受害人Glenwood Pysher IV。（X@InMemoriamX）

父親Glen Pysher周三表示，兒子當晚與朋友去完酒吧後，離開後卻在樹林走錯路。根據朋友描述，兒子誤闖以為是朋友家的房子，身上無武器，僅有手機與裝著衣物、啤酒的背包。他還稱兒子走錯房門後試圖開門，但顯然嚇到屋主，指誤以為來到朋友家的兒子還大喊要求開門。

Glenwood Pysher IV隨後坐在後廊上打電話。朋友意識到他走錯路連忙開始尋找，幾分鐘後看到警車及救護車趕抵時本以為他是醉酒鬧事被捕，沒想到卻是遭到槍擊。

父親回憶稱兒子12時32分還在與朋友視訊通話，結果卻被告知「他在12時35分遭槍擊。短短3分鐘能發生什麼衝突？那位警員究竟與他之間有怎樣的交涉？」他還指自己有跟警方討要兒子最愛的黑色皮鞋作為喪禮中的陪葬品，稱警方最初答應但之後改口，並指警方「不確定能不能還給我。」