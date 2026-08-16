悉尼邦迪恐襲後出招　澳洲推槍械回購　每支補償最高5萬

新南威爾士州成為澳洲首個推行槍械回購計劃的州份，計劃源於去年12月14日悉尼邦迪恐襲；槍主每支槍最多獲10,000澳元（約5.1萬港元）補償。



據澳洲廣播公司（ABC）8月16日報道，計劃於11月2日開始，估計影響27.4萬支槍械（約佔州內登記槍械四分一）及5萬名槍牌持有人。州長明斯（Chris Minns）表示「希望這些槍支被上繳、槍主得到賠償並安全銷毀。」

澳洲法院12月22日公開文件，顯示邦迪海灘恐襲案槍手薩吉德（Sajid Akram）曾在新南威爾斯州一個地方進行射擊訓練。（Reuters）

此前邦迪恐襲釀15死，聯邦政府事後承諾加強管制；新州去年12月設槍枝持有上限，多數槍主4支、農民及射擊運動員10支。補償首階段定價由氣槍450澳元至中火步槍1,000澳元；逾3,000澳元（約1.5萬港元）的貴價槍可另申請，每支上限10,000澳元。

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱「必須盡一切努力確保邦迪恐襲不再發生」；但回購計畫僅在新州推行，昆士蘭州及維多利亞州拒絕該措施，稱「守法澳洲人想保留槍械」。