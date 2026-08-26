美國蒙大拿州發生槍擊案　槍手射殺8名親屬後自殺　包括4名兒童

美媒報道，美國蒙大拿州比靈斯（Billings）8月23日發生槍擊縱火案，44歲男子史密斯（Alan Smith）與家人共進晚餐時行兇，致8名親屬死亡，其中包括4名兒童。嫌疑人作案後自殺，現場房屋被大火焚毀。



報道指，史密斯幾周前遭父母勒令搬離住所，案發當晚他趁團聚之日向家人開槍行兇，隨後縱火焚燒住宅。警方接報抵達時，現場仍有槍聲，但房屋迅速被濃煙烈火吞噬。

經核查，遇難者為重組家四代親屬，年齡從90多歲曾祖母至7歲孩童不等，包括史密斯90多歲、坐輪椅的曾祖母、父母、妹妹Megan Ghekiere和4名孩子（包括Megan與前夫的兩名孩子：13歲Owen Ireland和7歲的Chloe Ireland，以及和現任丈夫的兩名孩子：15歲的Landon Ghekiere和12歲的Charlotte Ghekiere）。

圖為遇難的兩名孩子，15歲的Landon Ghekiere和12歲的Charlotte Ghekiere。（網絡圖片）

Megan的前夫Brad Ireland表示，史密斯生活有如隱士，多數時間都待在自己的房間裡使用電腦，「沒有人知道他每天24小時待在房間裡到底在做什麼」，但從未有過暴力行為。

Megan的現任丈夫Adam Ghekiere得知噩耗後火速歸家，他痛苦表示「沒想到自己的孩子在現場」，又稱「用『魔鬼』來形容妹夫都不為過」。

圖為遇難的Megan Ghekiere和兩名孩子。（網絡圖片）

鄰居朋友默塞爾(Jennifer Mercer)表示該家庭「非常有愛，關係很親密」，事發時年僅12歲的Charlotte撥打了911試圖拯救她的家人。

目前，默塞爾已發起籌款活動，用於逝者喪葬及相關開支，警方仍在進一步調查案件細節。