西藏泥石流｜尼泊爾男子慟訴妻子遭泥流沖走：我想抓住她的手！

尼泊爾與中國西藏邊境爆發致命土石流持續擴大，尼泊爾警方表示，目前死亡已攀升至162人、579名遊客失蹤，其中逾400人為外國旅客。一名男子悲痛表示，他曾努力抓住妻子的手，但仍眼睜睜看着她被泥石沖走。(註：截至27日中午，死亡人數已上升至162人，另有近1500人失蹤。)



眼睜睜看妻子被沖走

《路透社》報道，根據尼泊爾旅遊局發言人表示，目前失蹤遊客包括47名美國人、34名澳洲人、33名英國人及24名加拿大人。尼泊爾警方發言人坦言，「死亡人數還會增加，隨着我們重新展開搜尋，預計還會發現更多遺體。」

2026年8月27日，在尼泊爾努瓦科特縣特里蘇裡，救援隊員抬著一名罹難者的遺體。（Reuters）

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一名倖存的68歲尼泊爾男子巴拉爾（Keshav Prasad Baral）在醫院回憶驚悚一幕：

那是一股巨大的泥流，直接朝我們衝過來。它越靠近，就越來越高。當我看到泥流進入家裡時，我試着抓住妻子的手，把她帶到屋頂，但她被泥土沖走了。

4小時後，他才搭乘直升機獲救，但妻子至今仍埋在泥土之下，他悲慟表示，「我的妻子還在泥土下面某個地方，她已經走了。」

美國地質調查局（USGS）證實，最初被判定為規模4.4地震的地震能量，實際上是由冰川岩石與冰體崩塌，再引發碎屑流所產生。尼泊爾拉蘇瓦一名醫護人員形容災區情況，「我們所看到的一切都是毀滅。河流旁的聚落已經被完全沖走，我自己的5名親戚也失蹤了。」

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