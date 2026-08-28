美國企業政治獻金破紀錄　18個月捐6.46億美元

據監督組織公共公民（Public Citizen）的最新數據顯示，截至2026年6月的18個月，企業向美國政治競選捐出破紀錄6.46億美元（約50.6億港元），較整個2024年總統選舉週期高出40%。



據路透社（Reuters）8月27日報道，公共公民分析聯邦選舉委員會（FEC）申報得出上述數據；主要支出者包括科氏集團（Koch Inc.）及新入場的網上體育博彩公司，後者捐出約7,600萬美元（約5.95億港元）投往11月中期選舉兩黨候選人；煙草及大麻公司亦大額捐贈，多支持共和黨。

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

加密貨幣是最大捐贈行業，連同網上博彩及人工智能合共捐出3.44億美元（約26.9億港元），佔企業捐贈逾半；科赫集團6月亦捐出2,000萬美元（約1.57億港元）。

2010年最高法院放寬政治獻金限制後，企業開支迅速增加。公共公民研究總監克萊普爾（Rick Claypool）指，企業資金湧入選舉的速度是閃爍警告信號。此外，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）已花逾9,000萬美元（約7億港元）於聯邦選舉等開支。