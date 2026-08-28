歐洲足協促美國法院准取證　用於在瑞士控告恩芬天奴

歐洲足協（UEFA）向美國聯邦法院申請准許取得國際足協（FIFA）佛羅里達州實體的證詞及文件，擬在瑞士控告國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。



據路透社（Reuters）8月27日報道，歐洲足協考慮就一項已放棄的計劃，對恩芬天奴等官員、顧問提出刑事訴訟；該計劃把男子、女子世界盃及球會世界盃商業權利轉入新子公司 FIFA Forward Enterprise（FFE）。

歐洲足協指控恩芬天奴與少數顧問及投資者秘密擬定該方案，繞過正常管治程序，並申請准許向兩間佛州實體FIFA（AMERICAS）Inc.及FWC2026 US, Inc.取證。

2010年3月25日，在以色列特拉維夫舉行的第34屆歐洲足協（UEFA）常務大會結束後，歐洲足協主席柏天尼（Michel Platini，右）與歐洲足協秘書長恩芬天奴（Gianni Infantino，左）舉行新聞發布會。（Getty）

歐洲足協指方案7月28日公布前未諮詢理事會或211個會員協會。投資者原擬付42億美元（約328億港元）購入FFE權益，估值約200億美元（約1,560億港元），大幅低估商業權利，且未經公開競投。

恩芬天奴此前指定庫什納（Joshua Kushner）控制的投資工具Thrive Eternal牽頭投資者集團，Liberty Media前行政總裁馬菲（Greg Maffei）任商業顧問。

歐洲足協表示，其55個成員協會在7月30日召開的緊急會議上一致同意，除非撤回該計劃，否則他們將不會參加包括世界盃在內的所有國際足球賽事。