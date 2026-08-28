特朗普正式簽署行政命令 安大略湖更名為「美國湖」
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四正式簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）更名為美國湖（Lake America）。
據美聯社（The Associated Press）8月27日報道，特朗普周四在在橢圓形辦公室前簽署了這項行政命令，他稱加拿大是貿易上「最難打交道」的國家：「他們覺得自己高人一等，我們不能容忍這種情況。」
加拿大此前對約200億美元（約1,560億港元）美國貨品徵收報復性關稅，涵蓋鋼鐵、乳製品、家電及農場設備。安大略省長福特（Doug Ford）此前斥特朗普更名威脅是空話，籲兩國恢復談判，他周一與特朗普互相人身攻擊。美國政府亦於周末對總值200億美元（約1,560億港元）的加拿大貨品徵收50%關稅。
安大略湖的名字源自休倫族原住民語，意為閃亮之水，早於兩國成立，安大略省亦以湖得名。湖泊構成紐約州大部分海岸線，分隔水牛城（Buffalo）與多倫多（Toronto）。
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