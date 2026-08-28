G20財長央行行長會議8.31美國上演　伊朗制裁或成討論議題

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）下週主持二十國集團（G20）財長與央行行長會議，在這場被戰爭和貿易緊張陰影籠罩的會議上，他將加大規模在經濟上孤立伊朗。



綜合路透社和法媒報道，G20財長與央行行長會議8月31日至9月1日，在美國北卡羅來納州山區城市阿什維爾（Asheville）舉辦。

此次會議是今年幾場關鍵部長級會議的首場，將為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月在佛羅里達州主持的G20領導人峰會奠定基礎。

美國財政部一高級官員周四（8月27日）說，下周一和周二的G20會議將聚焦於經濟增長、經濟失衡和伊朗制裁問題。

2026年8月24日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在財政部舉行記者會，概述針對伊朗的進一步制裁措施。 （Reuterss）

他說，特朗普政府的目標是推動G20主要經濟體的財政長官，就促進經濟增長、減少全球失衡、應對主權債務挑戰的措施達成一致，並敦促他們切斷伊朗的經濟命脈。

這名官員說，在阿什維爾舉行的G20會議上，美國官員將向G20成員國強調遵守美國對伊朗制裁的重要性，因為美國正在加大對德黑蘭的施壓力度。

他暗示，貝森特將在雙邊會晤中直接向對口官員提出訴求。但他沒有透露貝森特已計劃與哪些代表舉行會談，也沒有說明會談對象是否包括中國。

他還說：「我們希望所有G20成員國能就促進增長、減少全球失衡、應對主權債務挑戰和提高金融素養，達成一份聯合公報。」

2026年8月23日，圖為美國財長貝森特（Scott Bessent，左）與伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaee，右）。（Reuters）

G20由19個國家以及歐盟和非洲聯盟組成，這個集團在1997-1998年亞洲金融危機後成立的，旨在促進全球經濟和金融穩定。

美國作為今年的G20輪值主席國，卻將成員國南非排除在外，反而邀請了波蘭列席。

特朗普政府去年完全抵制並缺席了由南非主導的G20領導人峰會進程，這一事件標誌着G20歷史上首次有輪值主席國（美國）在不出席前任主辦國峰會的情況下直接接任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

