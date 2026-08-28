西藏泥石流｜尼泊爾山洪倖存者妻兒盡亡　自責痛哭：就我活了下來

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流，一名倖存者眼睜睜看着妻子及兩名年幼女兒被洪水沖走，自責痛哭道：「他們都死了，我活下來了。」



美國《紐約時報》8月27日報道，45歲倖存者拉馬（Dawa Lama）住在邊境村莊Timure，事發當日上午9時前，他聽到一聲雷鳴巨響，接着一陣風吹來，轉眼間巨浪般的泥水已衝入他住了12年的家，妻子和7歲、8歲的女兒全被捲走。

2026年8月27日，尼泊爾加爾奇發生山洪，圖為一輛人力車駛過一座斷橋。（Reuters）

拉馬哭着說：「我還能抱持希望多久，我不知道。」鄰居則輕拍他肩膀安慰。

報道指，災後現場滿目瘡痍，沿波特科西河（Bhotekoshi River）連接尼泊爾與西藏的主要公路幾乎完全消失，只剩邊緣如麵包皮般殘留，河水曾暴漲至650呎高的泥線，水電站大壩不復存在。軍方出動直升機每15分鐘起降，將生還者送往加德滿都等地的臨時庇護所。

38歲理髮師塔庫爾（Bhushan Thakur）則憶述，事發時，他見到巨大泥牆逼近，立即與身旁兩人拔足狂奔，「我們跳呀跳呀，否則早就死了」。