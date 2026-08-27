尼泊爾洪災270死 政府：已救回25名中國工人及100名印度遊客
撰文：王海
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8月26日（周三），尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅邊境泥岩崩塌入河，造成泥石流，導致兩地出現大量傷亡，多人失蹤。據路透社報道，截至27日，尼泊爾一側死亡人數已上升至270人，另兩地共有近1500人失蹤。尼泊爾政府表示，邊境地區遭遇毀滅性洪水後，救援人員已尋獲約25名失蹤的中國工人及100名印度遊客。
據《印度快報》(Indian Express）報道，洪水侵襲尼泊爾部分地區和中國西藏，造成上千人失踪，並造成大規模破壞。
尼泊爾警方27日（周四）下午發布最新消息稱，在致命洪水席捲該國後，已發現270具屍體。
據新華社報道，中國國務院總理李強於8月27日下午抵達西藏吉隆縣（Gyirong）吉隆鎮泥石流受災區域，指導搶險救災工作，看望搶險救援人員和受災安置群眾。
首批中國緊急救援人員同日下午抵達災區核心地帶吉隆口岸，此時距離致命的泥石流和洪水吞噬該地區已近22小時。由於道路阻塞和惡劣天氣，救援行動有所延誤。
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