尼泊爾洪災270死　政府：已救回25名中國工人及100名印度遊客

8月26日（周三），尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅邊境泥岩崩塌入河，造成泥石流，導致兩地出現大量傷亡，多人失蹤。據路透社報道，截至27日，尼泊爾一側死亡人數已上升至270人，另兩地共有近1500人失蹤。尼泊爾政府表示，邊境地區遭遇毀滅性洪水後，救援人員已尋獲約25名失蹤的中國工人及100名印度遊客。



據《印度快報》(Indian Express）報道，洪水侵襲尼泊爾部分地區和中國西藏，造成上千人失踪，並造成大規模破壞。

2026年8月27日，尼泊爾加爾奇發生山洪，圖為一輛人力車駛過一座斷橋。（Reuters）

尼泊爾警方27日（周四）下午發布最新消息稱，在致命洪水席捲該國後，已發現270具屍體。

據新華社報道，中國國務院總理李強於8月27日下午抵達西藏吉隆縣（Gyirong）吉隆鎮泥石流受災區域，指導搶險救災工作，看望搶險救援人員和受災安置群眾。

2026年8月27日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot ）特里蘇里（Trishuli）發生山洪暴發，無人機拍攝的畫面顯示，泥漿覆蓋大量建築物。（Reuters）

首批中國緊急救援人員同日下午抵達災區核心地帶吉隆口岸，此時距離致命的泥石流和洪水吞噬該地區已近22小時。由於道路阻塞和惡劣天氣，救援行動有所延誤。