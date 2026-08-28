加拿大官民齊反制美國　擬將特朗普大道改名「TACO大道」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月27日簽署行政命令，正式將安大略湖（Lake Ontario）更名為美國湖（Lake America）。加拿大渥太華政府啟動當地「特朗普大道」更名程式、民間售賣印有「安大略湖」鴨舌帽，隔空回擊美方強制改名行為。



據彭博社報道，在特朗普簽令前，加拿大渥太華一對夫婦在其公司Jackpine上推出印有「安大略湖」字樣的鴨舌帽，以回應特朗普威脅更名言論，該產品上線後就接到約100個訂單。

加拿大渥太華公司Jackpine上線印有「安大略湖」字樣的鴨舌帽。（Jackpine）

Jackpine的老闆穆尼（Liam Mooney）直言，特朗普改名行為「太荒謬」，又稱這是「出於政治考慮」。

此外，渥太華市議會周三（26日）一致投票通過，對當地的「特朗普大道」（Trump Avenue）開啟更名程式，候選名稱包括「奧巴馬大道」（Obama Avenue）和「塔可大道」（Taco Avenue），即「特朗普總是退縮（Trump Always Chickens Out）」。

2026年8月27日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室出席一項將安大略湖更名為「美國湖」的行政命令簽署儀式時，站在一張寫有「美國湖」字樣的地圖旁發表演說。

在美加貿易摩擦持續升溫之下，部分地方議員表示，「特朗普大道」這個名稱令人尷尬，直言不希望渥太華的任何東西以他的名字命名。

渥太華市議員蒂爾尼（Tim Tierney）表示，此番更名流程繁瑣，需多數居民同意並完成公眾徵詢，預計十月市政選舉後推進。

蒂爾尼呼籲，各界應聚焦貿易和關稅等關鍵議題，不要被地名爭執分散注意力。