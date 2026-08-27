特朗普稱加拿大難打交道︰是時候明白不能再佔美國便宜

美國與加拿大的關稅戰升級，美國總統特朗普（Donald Trump）8月26日批評，加拿大一直佔美國便宜，是時候讓加拿大明白不能再這樣做。



特朗普周三稱，加拿大是最難達成協議的國家，雙方原本可達成一份很好的協議，但加方在最後一刻拒絕。他說：「我之前達成了一項協議，而且是相當不錯的協議。他們（加拿大）沒有什麼我們非買不可的東西。我的意思是，有些東西會讓我們有點不方便，但我們可以從其他地方買到。現在是時候讓加拿大知道他們不能再這樣下去了。」

美國上周六起向加拿大總值200億美元貨品徵收50%新關稅。加拿大其後宣布反制措施，下月8日起亦會向超過700種美國進口商品，徵收15%至50%的報復關稅。

2016年4月25日，在美國華盛頓州與加拿大卑詩省（British Columbia）的美加邊境，美國國旗與加拿大國旗在飄揚。（Getty）

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）警告，即使加拿大未來與華府達成協議，條件亦會比早前的方案差。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則表示，目前與加拿大沒有任何磋商，又指如果加方進一步採取報復措施，華府不會坐視不理。