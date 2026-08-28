德國商界呼籲政府：對華貿易問題　採取更強硬立場

德國商界正加大對總理默茨施壓力度，要求政府在貿易問題上對北京採取更強硬立場，並以更有力措施應對他們所稱來自中國企業的不公平競爭。



近年來，中歐貿易失衡問題逐漸成為雙方經貿關係中的摩擦點。德國過去因擔心中國採取反制措施，一直對貿易壁壘持較謹慎態度，但隨着對華逆差擴大以及本土企業競爭壓力上升，德國工業界的立場正明顯轉變。

據路透社星期五（8月28日）報道，德國工商大會（DIHK）外貿主管特賴爾（Volker Treier）說，德國需要與中國討論當前貿易狀況，「如果證實這些情況確實源於補貼或不公平競爭，那就是一個問題」。

他認為，世界貿易組織和歐盟現有框架內已經具備足夠工具保護歐洲工業，關鍵在於一旦決定採取行動，就應精簡併縮短相關決策流程。

2025年8月18日，德國柏林，德國國旗在國會大樓上飄揚。（Getty）

代表德國主要製造企業的德國工業聯合會（BDI）則主張，更快動用現有貿易政策工具，包括保障措施，並調整相關調查方法，例如在反傾銷和反補貼程序中，將不同產品類別合併處理。

德國工業聯合會執委會成員尼德馬克（Wolfgang Niedermark）說，來自中國供應商的巨大價格壓力正使形勢進一步惡化。中國可能採取的反制措施必須納入戰略考量，但「不應決定歐洲是否採取行動，更不應最終阻止歐洲行動」。

德國工業聯合會估計，在國家補貼以及人民幣兌歐元匯率被低估等因素作用下，中國企業的產品價格可比德國同類產品低30%至40%。德意志銀行分析師估計，人民幣兌歐元被低估約15%。

中國則否認通過不公平補貼扶持本國產業，也否認通過壓低人民幣匯率獲取出口優勢。

德國企業的擔憂在汽車行業尤為突出。大眾汽車等德國車企在中國市場已被比亞迪等本土品牌趕超，如今又在歐洲本土面對中國競爭對手日益加大的壓力。

路透社指出，德國商界態度日益強硬，標誌着這個長期因擔心遭中國報復、而對貿易保護措施保持謹慎的國家出現明顯轉向。柏林的立場也將影響歐盟整體對華貿易政策。歐盟與中國計劃於10月就相關問題展開談判。

默茨領導的聯合政府近來已收緊對華措辭，但釋放的信號仍然複雜。一方面，政府強調降低對中國的經濟依賴；另一方面，又堅持中國仍是德國重要的經濟夥伴。

在聯合政府內部對相關問題出現分歧跡象後，默茨星期三（8月26日）說，他已要求內閣研究應對歐盟與中國貿易失衡的方案。

默茨說：「我們注意到，德國工業界顯然也改變了對這些全球失衡問題的看法。」他特別提到代表汽車製造商的德國汽車工業協會（VDA）等行業組織，正在重新考慮過去反對保護性措施的立場。

德國對華貿易逆差去年擴大約220億歐元，至893億歐元。同期，德國自中國進口增長8.8%，對華出口則下降9.7%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

