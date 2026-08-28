西藏泥石流｜尼泊爾增至538死　另有117遊客獲救　包括16中國人

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生造成大量傷亡的泥石流，尼泊爾方面的死亡人數截至28日增至538人，另有910人失蹤，其中包括517名外國公民。

據路透社報道，尼泊爾旅遊部門消息表示救出117名遊客，包括85名印度人、16名中國人、9名韓國人等。



美媒及英國廣播公司（BBC）28日報道，尼泊爾警方起初指該國死亡人數，上升至359人，但其後再將死亡人數上調至469人。

尼泊爾與中國西藏邊境2026年8月26日發生恐怖泥石流，圖為尼泊爾一側情況（Reuters）

與此同時，各國及不少國際組織已表示將向受災國提供支援。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）已撥款100萬瑞士法郎投入即時救援行動，並於27日發起總額2500萬瑞士法郎（約2.4億港元）的募款呼籲。

IFRC秘書長查帕甘（Jagan Chapagain）在聲明中表示，隨著災情輪廓逐漸明朗，他們已知有整個村莊都被摧毀，所須救災資金在未來數小時到幾天內只會一直增加。

高市早苗冀受災者早日恢復 特朗普：將提供所需協助

據日本共同網，高市早苗27日致函習近平、中國國務院總理李強及尼泊爾總理沙阿，表達了對遇難者及其遺屬的哀悼，並向受災民眾表示慰問。她在信中表示：「祈願能有更多人獲救，希望受災民眾早日恢復。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，災區景象令人震驚，美國已經與尼泊爾方面取得聯繫，願意提供尼泊爾所需的協助。他表示：「他們想要甚麼，我們都會提供。」

2026年8月26日，尼泊爾與中國西藏邊境2026年8月26日發生泥石流，圖為大泥洪水沒了一棟位於尼泊爾的房屋。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）此前也通過新聞發言人辦公室，對中尼兩國發生嚴重災害深感悲痛，並指聯合國隨時準備提供進一步支持。