西藏泥石流｜冰川崩塌猛烈洪流　尼泊爾專家：數據不足災難難預測

尼泊爾與西藏邊境冰川崩塌，引發連接兩國的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流及山洪，造成大量傷亡。專家表示，喜馬拉雅山區海拔3,000米以上缺乏地面監測數據，令此類災難難以預測。



尼泊爾特里布萬大學災害研究中心主任阿迪卡里（Basanta Raj Adhikari）接受亞洲新聞台（CNA）訪問時表示，他正身處成都，與中國及尼泊爾同事協調救援工作。

阿迪卡里在《Asia Now》節目中形容救援極具挑戰，稱：「大部份村莊已被泥掩埋，通往邊境城鎮的道路全被沖毀，只能依靠直升機，但尼泊爾直升機數量非常有限」。

他解釋，喜馬拉雅山區溫度上升速度是全球平均的兩倍，但衞星影像不足以了解地面實況。

阿迪卡里說：「海拔3,000米以上幾乎沒有地面數據，沒有這些數據，模型在如此複雜的地形和地質下根本無法運作，更遑論轉化為政策」。

2026年8月26日，尼泊爾拉蘇瓦山谷發生山洪暴發，造成泥石流。（Reuters）

他亦指，其研究團隊提出「沉積物炸彈」概念，即高山積累的沉積物在強降雨和融雪下被釋放，形成毀滅性洪流。

阿迪卡里稱：「我們正在開發模型，但最大挑戰是必須有地面資料驗證，這方面仍然缺乏。」

他警告，雖然第二波或第三波洪水或會發生，但預計不會像第一波般具毀滅性。

阿迪卡里促請尼泊爾政府在未來基建及聚落規劃時引入風險敏感的土地用途分區，不應在水壩下方或河流走廊高風險地帶建屋。

他強調：「氣候變化和非工程化基建將增加脆弱性，這是我最擔憂的。」