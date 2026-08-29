特朗普簽令成立美國太空學院　培育未來太空人才

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五簽署行政命令，成立美國太空學院，定位為仿照西點軍校等軍事院校的軍民合一機構，並稱將很快選定學院地點。



據路透社（Reuters）8月28日報道，由美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）領導的八人委員會，就開辦學院向總統提建議；特朗普在休斯敦林登·約翰遜太空中心表示將很快選址，並暗示德州國會代表團希望學院落戶該州。學院如何運作，包括興建校園、設計課程及招收學生，目前仍未明朗，相關經費亦須國會批准。

2026年4月1日，NASA新一代火箭發射執行「阿提密斯」任務。（Getty Images）

學院建基於特朗普的太空議程，他首任期創立太空軍，並承諾任內最後一年讓太空人登月。特朗普頒發國會太空榮譽勳章予阿提密斯二號機組，稱美國不能在地球稱首、卻在太空屈居第二。

美國月球計劃目標2028年首次載人登月，與目標2030年登月的中國競爭；特朗普另稱2028年將發射核動力太空船往火星。目前太空軍人手較國會要求低25%，太空業界普遍招聘困難。