特朗普再出招強行更改湖名　施壓加拿大難改國際慣稱｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月27日在白宮簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖（Lake America）」，引發外界關注。今次是繼他重返白宮首日簽署行政命令將灣墨西哥灣更名為「美國灣（Gulf of America）」後，所作出的又一改名行動。



旨在就關稅向加拿大施壓？

今次並非是特朗普首次簽署行政命令更改地名，他在去年甫一就任就修改墨西哥灣名稱，旨在貫徹「美國優先」主張，以改名舉動就移民與邊境議題向墨西哥施壓。

圖為2025年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在乘坐空軍一號專機期間，簽署公告將2月9日定為「美國灣日」。（Reuters）

特朗普強行更改安大略湖名稱舉動也延續他這一主張，美國與加拿大之間的貿易談判在上周五（8月21日）未果之後，特朗普就連續提出改名建議，還在社交平台發文釋放出已敲定協議的積極訊號。

不過雙方談判最終未果，加拿大在美國關稅生效後祭出關稅報復。美媒分析，特朗普今次是以改名舉動就關稅議題向加拿大施壓。

2026年8月18日，圖為特朗普在社交平台上發文，稱美國暫緩對加拿大加徵50%關稅三日，稱雙方已達成一項協議並敲定相關文件。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

專家：約束範圍僅限美國政府 料不會成為國際慣常稱呼

儘管特朗普在白宮簽署命令時，重申自己非倉促做出改名決定，甚至還說「也許我們得改大西洋或太平洋的名稱，或許兩個都改」，命令還指示內政部長伯古姆（Doug Burgum）與地名委員會在30日內落實改名程序。

但可以預見的是，無論他之後是否再簽令改名，其改名的影響範圍僅限美國政府內部，加拿大政府、國際組織及其他國家並沒有義務跟進；至於國際媒體與地圖服務是否採用新名稱，也將各自決定。前聯邦檢察官Alyse Adamson指出，今次改名對美國管轄範圍以外的人是毫無影響。

報道引述紐約大學歷史系副教授、總統歷史學家Timothy Naftali指出，美國政府之中「任何關於那個大湖的稱呼都會有所改變，但除此之外，這並不會產生任何影響。對加拿大和世界其他地方而言，更是如此。」

安大略湖名稱流傳超400年 原住民口中的「大而美湖」

安大略湖由美國與加拿大依據20世紀初制定的條約共同管理，位於美國紐約州與加拿大安大略省之間。 Naftali指出早在自17世紀以來，它就被稱為安大略湖，由居住在周圍的加拿大原住民命名。

2026年8月27日，安大略胡，圖為特朗普簽署行政命令改名美國湖之後，有新人在湖邊舉辦婚禮。（Reuters）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）周四表示，安大略湖之名傳承超過400年，早在美國與加拿大建國前就有此名，源自溫達特人（Wendat）語言中的Ontari'io，意為「這個湖泊很美，這個湖泊很大。」