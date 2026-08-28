伊朗國安高官否認密謀暗殺特朗普幼子 稱是內塔尼亞胡謊言
撰文：林嘉敏
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針對外界傳言伊朗正密謀刺殺美國總統特朗普（Donald Trump）幼子巴倫（Barron Trump），伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）8月27日否認，直指相關說法是假新聞。
雷扎伊直言，相關指控是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「捏造的謊言」，意圖恐嚇特朗普，干擾其決策。他又指，這些虛假消息害的特朗普「像餐車工人一樣四處奔波」。
路透社報道，伊朗國營電視台早前於周一（24日）播出的三分鐘影片，該影片透露有人懸賞1,000萬美元（約7840萬港元）暗殺巴倫，並指其行蹤「全面受監控」。隨後，美國特勤局周二（25日）證實關注該影片，稱啟動威脅調查。
內塔尼亞胡24日也聲稱伊朗曾試圖暗殺他其中一名兒子，但未有透露更多細節。
雷扎伊則否認伊方有暗殺特朗普兒子的計劃，同時強調如果伊朗決定實施暗殺，將「沒有東西可以阻止」。
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