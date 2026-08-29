西藏泥石流｜尼泊爾隧道救出350人　民眾滿身泥濘匍匐脫困｜有片

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流，造成大量人員傷亡，救援人員正爭分奪秒搜救被困人士。尼泊爾總理辦公室28日在社交媒體發文，稱軍方正在一處遭洪水淹沒的水力發電工程隧道展開救援行動。他們已救出超過350名工人及當地居民，正尋找100名被困其中的人員。



彭博社28日報道，該發電廠位於首都加德滿都以北約70公里處的蘇瓦縣（Rasuwa），坐落在特里蘇里河（Trishuli River）上游，同時也是受泥石流影響最嚴重的地區之一。

尼泊爾總理辦公室27日及28日，於社交媒體分別上傳了兩段影片。在第一段影片中，兩名頭戴安全帽、身穿軍裝的陸軍救援人員從一架低空盤旋的直升機上繩降而下，然後匍匐爬向隧道入口。

在第二段影片中，救援人員成功救出多人，其中可見獲救者與救援人員都要用匍匐的方式，在濕滑、佈滿碎石的泥地行動。

尼泊爾總理辦公室在28日上傳的貼文表示：「在面對惡劣天候和洪災的極端危險與艱鉅挑戰下，尼泊爾陸軍一支救援隊成功救出350名受困隧道的工人與當地居民。目前部隊仍在努力讓同一隧道內上百名受困人員安全撤離。」

彭博引述韓國《中央日報》，指該水力發電工程耗資6.47億美元（約50.7億港元），由兩家韓國公司牽頭，已接近完工，旨在幫助緩解尼泊爾嚴重的電力短缺問題。這次泥石流發生後，90%水壩和工人居住的營房被毁。