挪威國王病逝｜夏蘭特賽場戴黑臂章致哀　並發文悼念：挪威在心中

挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）8月28日逝世，享年89歲，引發舉國哀悼，各界人士紛紛懷緬這位深受國民愛戴的君主。其中，曼城的挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）在賽事中佩戴黑色臂章致哀，並兩次發文悼念。



夏蘭特周五（28日）在社交媒體上分享哈拉爾五世的照片，用挪威語和英語寫道：「安息吧，哈拉爾國王。感謝您為挪威所做的一切。能與您相識是我的榮幸。」

今夏，夏蘭特率領挪威國家隊闖入世界盃8強，創下隊史最佳戰績。球隊7月凱旋歸國時，哈拉爾五世曾在奧斯陸王宮舉辦私人招待會，親切接見夏蘭特等全體隊員，二人就此結緣。

同日，曼城作客對戰水晶宮，夏蘭特全程佩戴黑色臂章緬懷逝世國王，並在第17分鐘頭球破門，一度令人動容。賽後，夏蘭特再度發文稱：「今晚挪威在我心中。」

挪威足壇本周末賽事也統一佩戴黑臂章，以體育獨有的方式送別國王哈拉爾五世。