世界盃｜夏蘭特帶「浣熊」光榮回國　挪威隊獲英雄式歡迎｜有片

挪威國家隊結束世界盃之旅後於7月13日返抵挪威首都奧斯陸，獲得英雄式歡迎。外界除了關注球隊創下自1998年以來最佳成績外，當紅球星夏蘭特（Erling Haaland）再次成為眾人的焦點所在，當他走下飛機時，手上拿着一份非常有趣的紀念品，就是一隻手上拿着一瓶威士忌的浣熊標本，似乎他對此一充滿美國西部風情的紀念品情有獨鍾。



夏蘭特周一步出機艙時，除了背着一個名牌手袋外，可見其左手還拿着一隻浣熊標本。這個標本造型獨特，雙手還抱着一個空的威士忌酒瓶。挪威隊回國後獲國王和王后接見，並在皇宮廣場與球迷進行「維京划船」慶祝，場面十分熱鬧。

及後，夏蘭特在Instagram限時動態上向粉絲徵集這隻浣熊的名字。目前考慮的名字包括有，「牛仔」（Cowboy）、「遊俠」（Ranger）、「德州」（TEX）和「車輪上的浣熊」（R.O.W.）。

據霍士地方電視台FOX 4 News報道，夏蘭特是於6月30日在達拉斯體育場以2比1擊敗科特迪瓦後，光顧了當地一間名為Wild Bill's Western Store的商店，並在店內購買了這個名為「威士忌浣熊」（Whiskey Raccoon）的浣熊標本，而根據該店的網站顯示，該浣熊標本已經售罄。

報道指，這位挪威球星在美國可謂「滿載而歸」。除這個浣熊標本外，他還購買了多頂牛仔帽、一雙異國風情的靴子、一個長角牛皮帶扣，以及那件如今爆紅網絡的「你們都去親我的達拉斯吧（Y’ALL CAN KISS MY DALLAS）」T恤。

Wild Bill's Western Store的老闆Cody Newport向美媒表示，夏蘭特在來之前對牛仔帽一無所知，這次來還特意挑選了一頂合適的。他說：「我們熱情好客，充滿達拉斯風情。他願意來我們店內逛逛，這對我們來說意義非凡。」

事實上，夏蘭特作為今屆世界盃最矚目的球星之一，其在社交媒體上發布的購物體驗有如「地球最強的直播帶貨」，報道指，Wild Bill's Western Store商店銷量的激增，幾乎售罄了所有T恤，並吸引了許多北德克薩斯州的顧客前來搶購。