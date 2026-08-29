全球最年輕在位君主　烏干達土柔王國魯基迪四世34歲英年早逝

非洲烏干達西部土柔王國（Tooro）君主魯基迪四世（Rukidi IV）8月27日離世，終年34歲，他曾在3歲時登基，成為全球最年輕在位君主。



《紐約郵報》28日報道，土柔王國首相Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki公布魯基迪四世於27日晚上10時左右離世的消息，形容是對王室、土柔民眾及整個烏干達的巨大損失，同時呼籲民眾在這個艱難時刻保持團結。

土柔政府未有透露魯基迪四世的死因，但當地傳媒引述Akiiki指，對方受頑疾困擾，並有意到美國接受治療，惟最終英年早逝。

魯基迪四世在1995年9月登基，接替49歲離世父親奧利米三世（Olimi III），亦因此獲《健力士世界紀錄大全》確認為全球最年輕在位君主。烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）表示，魯基迪四世生前未婚，但已經安排繼任人，強調土柔王國的王室可以延續。

非洲烏干達西部土柔王國（Tooro）君主魯基迪四世（Rukidi IV）在3歲時登基，獲《健力士世界紀錄大全》確認為最年輕在位君主。（《紐約郵報》截圖）

烏干達本身是共和國，並由民選總統領導，但該國有多個在殖民時代前出現的傳統君主制王國，而土柔就是其中之一。據資料顯示，土柔王國成立超過200年，共有逾200萬名臣民，魯基迪四世為當地第13代君主，其政治權力雖屬象徵形式，但在文化及社會擁有極高影響力。