哈里一家返英傳因梅根復出拍《瘋狂紳士幫》　英媒：難找合適角色

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）8月26日攜子女遷回英國定居，引起外界關注。英媒8月29日引述消息稱，他們此次回英是為方便梅根重返演藝圈、出演Netflix熱劇《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen）第三季，不過業內人士紛紛駁斥相關猜測。



天空新聞報道，曾與Netflix合作過的製片人認為，哈里梅根夫婦「不會因一個角色就舉家搬遷」，又透露劇組曾短暫考慮讓梅根客串兩集角色，但最終因輿論風險作罷。

報道引述業內人士指，梅根雖能為劇集帶來流量與關注度，但其公爵夫人的特殊身份難讓觀眾代入角色，同時會大幅增加片場安保壓力。

業內另一位高管告訴傳媒：「梅根很難再找到合適的角色，但她已是一名優秀的演員。」

梅根曾因演出律政劇《金裝律師》（Suits）爆火，2018年嫁入王室後息影，專注王室職責與慈善。報道指，嫁入王室的女性重返職場的先例很少。

哈里梅根夫婦2020年退出王室職務、移居美國，先後與Spotify、Netflix達成合作。隨後，播客合約到期、個人節目未獲續訂，二人僅保留與Netflix降級合作關係。