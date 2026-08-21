梅根政治野心？美媒指曾覬覦「賀錦麗參議員席位」　團隊否認

美媒披露，英國哈里王子（Prince Henry, Duke of Sussex）的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex），於2020年美國總統大選前夕，曾主動要求與加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）會面，疑似希望爭取接替時任加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）留下的席位，顯露其政治企圖心。



曾瞄準賀錦麗的參院席位

美國《紐約郵報》20日引述消息人士爆料，梅根（Meghan Markle）當時提出與紐瑟姆（Gavin Newsom）「坐下來談談」，因為她「想被考慮任命」為賀錦麗（Kamala Harris）的接任人。賀錦麗在2021年1月20日就任副總統前辭去參議員職務，紐瑟姆隨後任命加州州務卿帕迪拉（Alex Padilla）接任。

2022年6月3日，哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）在倫敦聖保羅大教堂舉行的感恩節國家禮拜後離開。（Reuters）

不過，英媒引述消息指梅根方面對此說法予以否認，一名人士強調，梅根並沒有想接替賀錦麗的參議員席位，紐瑟姆辦公室則未立即回應媒體詢問。

值得注意的是，紐瑟姆辦公室2021年2月公開的一份備忘錄證實，紐瑟姆確實曾於2020年10月19日與哈里、梅根舉行「介紹性會議」，但具體談話內容並未公開，州長團隊當時將其描述為一次社交性質的活動。

報道指出，若梅根當時獲任參議員，可能面臨法律與憲政爭議。由於她是英國王室成員，儘管已不再履行王室職務，身分仍可能引發美國憲政傳統與外國爵位、王室關係等問題。

若梅根當時獲任參議員，可能面臨法律與憲政爭議。由於她是英國王室成員，儘管已不再履行王室職務，身分仍可能引發美國憲政傳統與外國爵位、王室關係等問題。（Reuters）

報道披露，哈里與梅根對美國政治圈的接觸並不止於參議員席位，2021年底，兩人據稱曾要求與時任美國總統拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室會面，甚至希望入住距離白宮不遠的布萊爾大廈（Blair House）但這項要求遭白宮幕僚拒絕。此外，兩人還曾詢問能否在2022年英女王葬禮結束後搭乘美國總統專機「空軍一號」返回美國，但同樣遭到拒絕。

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