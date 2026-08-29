王毅與尼泊爾外長通電話　稱中方正落實緊急現匯和人道主義援助

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月29日同尼泊爾外長希西爾（Shishir Khanal）通電話。



新華社報道，王毅表示，尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌引發嚴重泥石流災害，造成兩國重大人員傷亡、失聯，是近年來兩國間發生的最嚴重跨境災害，救災工作複雜性和艱巨性前所未有。

王毅稱，中方高度重視，中國國家主席習近平立即作出重要指示，對搶險救援和應急處置工作提出明確要求，國務院總理李強趕赴災區現場指導工作，中方在緊急開展搶險自救的同時，第一時間伸出援手，支持尼方應急救災。

他說，習近平已向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電，李強也向尼泊爾總理巴倫德拉表達慰問，中共中央政治局會議專門指出，要對尼泊爾受災地區提供緊急援助，開展國際救援合作，這是中方作出的重要政治決定，體現對尼方的友好情誼。

王毅表示，中方對尼一攬子援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助，中方提供的救災物資即將運抵加德滿都，中方隧道救援專家兵分兩路，奔赴災區和加德滿都馳援。

他還說，中方已同尼方分享災區影像、衛星和水文數據等重要信息，包括上游堰塞湖預警資訊，對在中方一側滯留的尼泊爾公民，中方已作出妥善安排，將協助他們盡快返尼，感謝並希望尼方繼續救助轉移在尼的中國公民。

2026年8月29日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot），一名男子在發生泥石流災難後，對受損的建築物拍照。（Reuters）

王毅稱，中尼是山水相連、命運與共的共同體。面對災情，兩國要堅定站在一起，攜手應對，共克時艱，以實際行動詮釋跨越喜馬拉雅的傳統友誼。

希西爾轉達尼方領導人向中國政府、人民和遇難者家屬的慰問，衷心感謝中方提供緊急人道主義援助，表示尼中都是受災國，但中方克服困難，第一時間向尼方表示慰問、提供援助，充分展現尼中關係的高水平。

他說，尼方再次向中方表達謝意，將繼續同中方通力合作，全力救援中方受困失聯人員，併合力營救失聯外國公民。尼方願同中方加強災後重建、防災減災、應對氣候變化等領域合作，推動兩國戰略合作夥伴關係不斷向前發展。