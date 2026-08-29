西藏泥石流｜尼泊爾倖存者憶述恐怖一刻：巴士沖走　他們一瞬消失

「我看見兩輛巴士載着印度朝聖者前往西藏的聖山和聖湖...... 洪水一來，巴士沖走了，他們都不見了。」



中國和尼泊爾交界山區8月26日上午發生山洪和泥石流災難，27歲的拉洛瑪（Laloma）是尼泊爾重災區斯亞普魯貝西（Syabrubesi）一帶的村民。她和丈夫兒子躲過了急涌而來的泥石流，受困一所小學熬過一夜寒冷後，隔天獲救。

拉洛瑪告訴法媒，出事當天，許多來自印度的信徒途經當地，打算前往西藏的岡仁波齊峰（Mount Kailash）和瑪旁雍錯湖（Lake Mansarovar）朝聖，不料卻遭遇奪命災難。

岡仁波齊峰同是印度教、藏傳佛教和耆那教的聖地，每年都有成千上萬從印度和世界各地而來的教徒前往朝聖，今年也不例外。

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策劃朝聖數月 馬國印度教徒遭遇洪災

馬來西亞人洛加達西尼（Logadarrsiny Raman）的父母、姑姑和姑丈就在其中。他們參加的尼泊爾朝聖旅團共有17名馬國人。

洛加達西尼在吉隆坡告訴法媒，長輩們非常期待這次旅程，花了好幾個月策劃。「他們認為這是朝聖的好時機。」

然而，她在尼泊爾時間周三（26日）清晨跟父親通過簡訊後，就再也聯絡不上他們了。後來才知道，尼泊爾出了大事。她說，如今唯一祈望的就是收到他們來電報平安，希望尼泊爾當局早日找到家中長輩和其他朝聖者。

倖存警員：才接到警告電話 洪水就衝進警局

逃過一劫的倖存者至今心有餘悸，最讓他們害怕的是當時泥石流傾瀉而至的龐大力量和驚人速度，前一秒還一切如常，後一秒已山河變色。

41歲的警員卡蒂里（Rajan Khatri）可說是死裏逃生。他在加德滿都的醫院裏接受《紐約時報》訪問時說，他在周三上午9時10分接到朋友來電，告知有大山洪正從上游往下沖泄。他電話才掛上，泥石流便湧進警局，把他衝出去，他失去了意識。

卡蒂里說：「我無法形容山洪究竟有多大，不只是水，還參雜着沙石和厚厚的泥漿，幾秒鐘內就把幾米高的建築物吞沒了。」

2026年8月29日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot），一名男子在發生泥石流災難後，對受損的建築物拍照。（Reuters）

當他恢復意識，看到四周一片泥漿，甚麼都不剩了。鎮上本有至少100棟房子、有學校、一個水力發電項目的辦事處和其他政府設施，全都被沖走了。

出事時，警局裏有七人值班，後來三人獲救，四人生死不明。

卡蒂里說：「洪水衝進來時，在我身邊的是一位資深同事。我被沖了出來，他運氣不好，被淹沒或沖走了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

