西藏泥石流｜尼泊爾遇害者遺體難辨認親屬靠紋身認屍　太平間爆滿

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生泥石流，造成大量傷亡，不少遺體被沖至數十公里外，當地面對遺體辨認困難及停屍間爆滿的雙重危機。在尼泊爾，有家屬憑遺體胸口紋身認出親人，包括博卡拉（Pokhara）在內等地停屍間爆滿，冷藏設施只能保存遺體約10天，官員警告若儲存條件不改善，48小時內或現公共衞生危機。



尼泊爾《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post）報道，災後搜救隊沿特里蘇里河（Trishuli）、馬桑迪河（Marshyangdi）及納拉亞尼河（Narayani）等河流走廊持續發現屍體，截至8月28日晚，各地已合共尋回逾580具遺體。

在奇旺（Chitwan），官員在臨時遺體處理中心以電視展示死者照片，供家屬辨認。截至28日下午，當地已尋回233具遺體，但僅82具完成拍照及記錄。志願者蘇納爾（Subas Sunar）形容，中心外的氣味已令人難以忍受，若儲存條件不改善，「48小時內將出現嚴重公共衞生危機」。

有家屬連日穿梭各區尋找失蹤親人。25歲挖泥機操作員戈萊（Suman Gole）在山洪中失蹤，其親友最終在納瓦爾帕拉西東部（Nawalparasi East）一間醫院，憑胸口紋有妻子名字的紋身認出他。叔叔尚博（Umesh Syangbo）說：「他的臉已完全無法辨認，我們全憑紋身才找到他。」

各地醫院停屍間已超負荷。在博卡拉，冷藏容量僅88具，卻需存放102具遺體，警方要將兩名兒童放進同一個冷凍格。地區官員古隆（Kuman Singh Gurung）表明，現有遺體獲辨認或下葬前，無法再接收更多。

法醫專家不足亦令情況惡化。納瓦爾帕拉西東部只有6名受過基本驗屍訓練的醫護，沒有認證法醫病理學家，需向加德滿都求助。

博卡拉學院的冷藏設施只能保存遺體約10天至兩周，官員表示，超時後需考慮埋葬未獲辨認的遺體，但會先記錄指紋及抽取DNA樣本。DNA比對預計需時5至6個月。