尼日爾機場恢復正常運作　多名軍人企圖兵變被捕

尼日爾國防部周六（8月29日）表示，首都尼亞美（Niamey）101空軍基地（Air Base 101）一批企圖發動兵變的士兵已被捕，當局呼籲民眾保持冷靜、如常活動。



據新華社8月29日報道，國防部聲明指，事發於周五晚至周六凌晨，一批違反軍紀的士兵企圖在基地扣押部分同袍，並在首都多處開槍；國防和安全部隊迅速應對，已遏制兵變企圖，並逐步恢復對相關地點的控制。

尼日爾國家民航局（National Agency of Civil Aviation）周六表示，迪奧里·哈馬尼國際機場（Diori Hamani International Airport）在安全事故後維持正常運作。該局局長易卜拉欣（Hamadou Ousseini Ibrahim）致函各機場相關機構主管，要求確保轄下服務不中斷。

保衛祖國國家委員會（National Council for the Safeguard of the Homeland）亦確認有士兵違反軍紀。據目擊者及多家國際媒體報道，尼亞美多個地區傳出槍聲和爆炸，包括機場及總統府一帶；當局呼籲民眾如常活動。