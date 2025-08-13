蘇富比高價賣罕見火星隕石　學者斥厚顏無恥　尼日爾：或走私出境

於美國出生的古生物學家Paul Sereno兩年前在西非內陸國家尼日爾發現一塊罕見的火星隕石後，這塊火星隕石7月17日在蘇富比拍賣行以430萬美元的高價成交。Paul Sereno對此感到非常憤怒，直斥「厚顏無恥！真是厚顏無恥！」他與尼日爾關係密切，堅信這塊隕石應當歸還尼日爾。



尼日爾指，他們已就所謂的「非法國際販運」展開調查，聲稱這塊隕石可能是被走私出境。

於美國出生的古生物學家Paul Sereno兩年前在西非內陸國家尼日爾發現一塊罕見的火星隕石後，這塊火星隕石7月17日在蘇富比拍賣行以430萬美元的高價成交。（蘇富比）

根據意大利一篇學術文章，Paul Sereno於2023年11月16日在尼日爾阿加德斯地區撒哈拉沙漠中發現重達24.7公斤的火星隕石「NWA 16788」，由「當地社區賣給一位國際交易商」，隨後被賣給一艘來自意大利的私人遊艇，轉運至意大利阿雷佐市（Arezzo）一間私人畫廊，曾在羅馬短暫展出。

於美國出生的古生物學家Paul Sereno兩年前在西非內陸國家尼日爾發現一塊罕見的火星隕石後，這塊火星隕石7月17日在蘇富比拍賣行以430萬美元的高價成交。（蘇富比）

「NWA 16788」7月再次於紐約公開亮相。蘇富比表示：「NWA16788已依據所有相關國際程序從尼日出口並運輸。」但拍賣行未有披露買家、賣家身份。

於美國出生的古生物學家Paul Sereno兩年前在西非內陸國家尼日爾發現一塊罕見的火星隕石後，這塊火星隕石7月17日在蘇富比拍賣行以430萬美元的高價成交。（蘇富比）

蘇富比原本預料成交價在200萬至400萬美元之間，但7月16日的成交價隕石拍賣價格刷新紀錄，達430萬美元，加上各類費用則總額達至約530萬美元。

於美國出生的古生物學家Paul Sereno兩年前在西非內陸國家尼日爾發現一塊罕見的火星隕石後，這塊火星隕石7月17日在蘇富比拍賣行以430萬美元的高價成交。（蘇富比）