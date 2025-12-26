反制美方入境限制　非洲尼日爾停向美國公民發放簽證

尼日爾通訊社12月25日報道，針對美國限制尼日爾（Niger）公民入境，尼方已採取反制措施，從本週起全面永久停止向美國公民發放簽證，並無限期禁止美國公民入境。



撒哈拉沙漠是世界上最大的沙漠，涵蓋多個國家，包括尼日爾、阿爾及利亞、埃及、利比亞、馬里、摩洛哥、蘇丹、突尼斯等部份。（Getty Images）

尼日爾新聞社（ANP）26日指，尼日爾政府表示此項禁令為永久性，適用於所有美國公民，無論其是否出於旅行目的。首都尼亞美（Niamey）官員強調，此措施基於互惠原則，尼日爾不會接受外國政府單方面施加的入境限制。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月16日簽署公告，將受入境限制的國家名單從19個擴大至40個，其中包括對尼日爾公民實施全面入境限制。此事發生在特朗普任內推動更改美國移民與安全政策之際，名單包括布吉納法索（Burkina Faso）、馬里（Mali）、南蘇丹（South Sudan）、敘利亞（Syria）等國家，及持有巴勒斯坦（Palestinian）權力機構核發的旅行證件者。