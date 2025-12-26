反制美方入境限制 非洲尼日爾停向美國公民發放簽證
撰文：陳楚遙
出版：更新：
尼日爾通訊社12月25日報道，針對美國限制尼日爾（Niger）公民入境，尼方已採取反制措施，從本週起全面永久停止向美國公民發放簽證，並無限期禁止美國公民入境。
尼日爾新聞社（ANP）26日指，尼日爾政府表示此項禁令為永久性，適用於所有美國公民，無論其是否出於旅行目的。首都尼亞美（Niamey）官員強調，此措施基於互惠原則，尼日爾不會接受外國政府單方面施加的入境限制。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月16日簽署公告，將受入境限制的國家名單從19個擴大至40個，其中包括對尼日爾公民實施全面入境限制。此事發生在特朗普任內推動更改美國移民與安全政策之際，名單包括布吉納法索（Burkina Faso）、馬里（Mali）、南蘇丹（South Sudan）、敘利亞（Syria）等國家，及持有巴勒斯坦（Palestinian）權力機構核發的旅行證件者。
擁綠卡卻遭美國務院拒發簽證 反假資訊機構負責人起訴特朗普政府美聯邦法官裁定特朗普H-1B簽證費新政合法 當地商會表示失望歐盟譴責美國對5名歐洲人士實施簽證限制 或採取反制措施美國對歐盟前委員及打擊網絡仇恨人士實施簽證限制美國宣布取消H-1B簽證抽籤安排 改為優先向高薪申請人發放