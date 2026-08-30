加拿大港人「救生艇計劃」8.31截止　截止前申請將繼續審理

加拿大專為香港居民推出的永久居留政策、俗稱「救生艇計劃」，確定將在8月31日屆滿後停止接受新申請，不再延長。



加拿大移民、難民及公民部周五（8月28日）發表聲明說，加拿大與香港人民站在一起，並支持他們的人權與自由。為此，加拿大於2021年推出針對香港居民的永久居留途徑，讓符合資格、近期曾在加拿大接受教育或擁有工作經驗的香港居民，有額外機會取得永久居民身份。

聲明指出，按照此前公布的安排，這些臨時移民途徑將在2026年8月31日後停止接受新申請，但加拿大政府將繼續處理在截止日期或之前收到的申請。

加拿大港人救生艇計劃：圖為2023年2月6日，加拿大政府公布延長「港人救生艇」計劃。（Citizenship and Immigration Canada 影片截圖）

截至今年6月30日，加拿大移民、難民及公民部共收到約3萬315份相關申請，涉及48,560人。其中，超過8,600份申請獲批，涉及13,485人；約13,370人已經取得加拿大永久居民身份。

聲明指出，已經申請上述永久居留途徑的人士，仍可根據一項2024年5月生效的公共政策，申請開放式工作許可證，以便在永久居留申請審理期間繼續在加拿大居住和工作。這項措施將持續至2029年5月。

加拿大政府沒有說明「救生艇計劃」不再延長的具體原因。加拿大近年來圍繞移民規模的爭議升溫，政府也逐步收緊部分移民政策。

加拿大政府宣布，俗稱「救生艇計劃」、專為香港居民推出的永久居留政策，確定將在8月31日屆滿後停止接受新申請，不再延長。（網上圖片）

在「救生艇計劃」下，香港居民可通過兩個途徑申請加拿大永久居留身份。其中「Stream A」為留學移民途徑，申請人須在遞交申請前三年內，從加拿大指定高等教育機構畢業，取得符合條件的文憑、學位或研究生文憑及證書。

「Stream B」則為工作移民途徑，申請人須在遞交申請前三年內，在加拿大累積至少1560小時的合資格有薪工作，並曾持有工作許可證至少一年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

