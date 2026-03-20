新西蘭投資移民新政實施近一年　港人申請數全球第三

據新西蘭移民局網站消息，「積極投資者加強版簽證」（Active Investor Plus Visa）實施近一年以來，港人提交的申請份數全球名列前三。



數據顯示，自2025年4月「積極投資者加強版簽證」實施以來，截至2026年3月11日，當局共收到全球609份申請（1948人）。其中香港達83份申請（272人），申請數量位列第三。（首兩位分別為美國及中國）新西蘭期望透過簡化投資移民門檻，吸引海外資本進一步提振經濟。

圖為新西蘭懷希基島（Waiheke）：新西蘭豪拉基灣的一座島嶼，以美麗的海灘和葡萄園而聞名。（waihekeisland@Instagram）

新政策設「成長型」（Growth）與「平衡型」（Balanced）兩類，最低投資額分別為500萬（約2285萬港元）及1000萬新西蘭元（約4570萬港元），投資期為3年及5年，同時取消英語要求，並將債券及房地產納入可接受投資範圍。

相較舊政策在2022年9月至2025年3月期間僅收到115份申請，新政實施不足一年，申請量顯著增加。

目前已有219份申請獲批，承諾投資總額達13.2億新西蘭元（約60.6億港元），主要流向基金及債券。審批效率方面，原則性批准平均需時37個工作天，仍有115份申請正在評估中。

另據英國廣播公司（BBC）報道，新西蘭本土人才外流，促使當局進一步放寬投資移民政策。前總理阿德恩（Jacinda Ardern）近期亦舉家遷居澳洲悉尼，不過，其辦公室表示此行屬「暫時」性質。

2023年11月7日，新西蘭前總理阿德恩（Jacinda Ardern）在新加坡舉行的Earthshot Prize頒獎典禮綠地毯上擺姿勢拍照。（Reuters）

有專家指出，部份移居者未來或回流，為新西蘭帶來國際經驗與商業網絡。新西蘭一方面放寬投資簽證吸引海外資金，另一方面承諾增加住房投資，正在進一步完善就業與居住環境。