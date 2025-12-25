加拿大調整港人「救生艇」移民計劃　包括取消每周工時上限要求

加拿大聯邦移民部（IRCC）12月18日更新網站，修訂港人「救生艇」移民計劃Stream B（加拿大工作經驗）申請資格說明，取消每周工時30小時的上限。修訂後，港人在遞交申請前三年內累積有薪全職或兼職工作達到1,560小時，並有最少一年工作簽證，就有資格申請永久居留加拿大。



根據IRCC的更新內容，除了刪除過往有關每周只計算30小時工時上限外，還刪除了須在申請前三年內累計 12 個月、每周最少 30 小時全職或同等兼職工作的字眼，改為只要求申請人於申請前三年內累積至少 1,560 小時受薪工作，並須曾持有加拿大工作簽證最少一年。

加拿大聯邦移民部（IRCC）12月18日更新網站，修訂港人「救生艇」移民計劃Stream B（加拿大工作經驗）申請資格說明，取消每周工時30小時的上限。（Canada.ca）

新安排意味部分持開放式工作簽證（OWP）的港人，即使初到加拿大時需要一段時間找工作，只要在餘下時間內累積足夠工時，理論上可於抵埗滿一年後遞交永久居民申請。相關改動亦被視為放寬了過往對每周工作時數的限制，讓工時分布較不平均的申請人更易符合門檻。

不過，有港人關注團體對政策實際影響仍持審慎態度，認為是次更新無助解決申請積壓情況。