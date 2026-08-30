泰國驅逐外籍人士新規生效 官員：對違法外國旅客及工人零容忍
撰文：王海
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泰國政府近日警告稱，部份「問題」旅客在未來或面臨遣返，因為針對違法外國人的新規已於8月28日（周五）生效。這些新規定出台之際，正值泰國政府對旅客行為的審查日益嚴格。泰國旅遊部長素拉沙（Surasak Phancharoenworakul ）日前在網上發文表示：「違反法律的外國遊客或工人必須離開。」
據新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，在泰國即將實施有關外國人，因特定罪行被定罪服刑後將被驅逐出境的新規生效之際，素拉沙發表上述言論。
這些罪行包括簽證逾期滯留、非法工作或經營、使用或偽造文件，以及任何其他可判處五年以上監禁的罪行。
官員表示，這些措施已於7月獲得總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政府批准，旨在「維護泰國的文化價值」。
此前，驅逐出境案件主要按照個案處理。
泰國皇家公報上公佈的新規表示：「泰國奉行歡迎外國人來泰國旅遊、工作和經商的政策。然而，我們發現一些外國人並沒有遵守法律。」
素拉沙表示，這些規定旨在處理擾亂公共秩序的「低質素外國人」（low-quality foreigners）。
今年5月，泰國宣布將大多數國家遊客免簽入境停留時間從60天縮短至30天。
此舉源於一系列備受矚目的外國人因涉嫌毒品犯罪、性交易以及非法經營旅館、學校等業務而被捕的事件。
此後，一系列事件引發公眾的廣泛討論。
7月，一段意大利學生在曼谷火車上大聲喧嘩、舉止粗魯的影片在網上瘋傳後，意大利駐泰國大使館為此道歉。
然而，專家警告稱，泰國需要在加強監管的同時兼顧其對旅遊業的依賴，旅遊業佔泰國國內生產（GDP）總值的13%。
泰國政府表示，預計2026年外國遊客人數將達到約3,350萬人次，高於2025年的近3,300萬人次。
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