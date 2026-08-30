泰國驅逐外籍人士新規生效　官員：對違法外國旅客及工人零容忍

泰國政府近日警告稱，部份「問題」旅客在未來或面臨遣返，因為針對違法外國人的新規已於8月28日（周五）生效。這些新規定出台之際，正值泰國政府對旅客行為的審查日益嚴格。泰國旅遊部長素拉沙（Surasak Phancharoenworakul ）日前在網上發文表示：「違反法律的外國遊客或工人必須離開。」



據新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，在泰國即將實施有關外國人，因特定罪行被定罪服刑後將被驅逐出境的新規生效之際，素拉沙發表上述言論。

泰國旅遊：2026年8月19日，外國遊客在泰國曼谷的一個市場查看售賣的零食。（Getty）

這些罪行包括簽證逾期滯留、非法工作或經營、使用或偽造文件，以及任何其他可判處五年以上監禁的罪行。

官員表示，這些措施已於7月獲得總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政府批准，旨在「維護泰國的文化價值」。

2026年2月6日，泰國曼谷，在大選競選集會上，泰國看守總理、泰自豪黨黨魁兼總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）在發表講話時做出手勢。（Reuters）

此前，驅逐出境案件主要按照個案處理。

泰國皇家公報上公佈的新規表示：「泰國奉行歡迎外國人來泰國旅遊、工作和經商的政策。然而，我們發現一些外國人並沒有遵守法律。」

素拉沙表示，這些規定旨在處理擾亂公共秩序的「低質素外國人」（low-quality foreigners）。

今年5月，泰國宣布將大多數國家遊客免簽入境停留時間從60天縮短至30天。

此舉源於一系列備受矚目的外國人因涉嫌毒品犯罪、性交易以及非法經營旅館、學校等業務而被捕的事件。

此後，一系列事件引發公眾的廣泛討論。

7月，一段意大利學生在曼谷火車上大聲喧嘩、舉止粗魯的影片在網上瘋傳後，意大利駐泰國大使館為此道歉。

然而，專家警告稱，泰國需要在加強監管的同時兼顧其對旅遊業的依賴，旅遊業佔泰國國內生產（GDP）總值的13%。

泰國旅遊：2026年5月21日，旅客參觀泰國曼谷的玉佛寺。泰國政府正式取消面向包括中國、日本、美國、英國和澳洲在內等93個國家旅客的60天免簽入境政策，免簽入境期限將回復到30天。（Getty）

泰國政府表示，預計2026年外國遊客人數將達到約3,350萬人次，高於2025年的近3,300萬人次。