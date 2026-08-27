泰少女赴《全美一叮》唱小紅莓經典歌爆紅　泰國找她當旅遊業救星

在泰國旅遊業放緩之際，一名16歲泰國少女在美國舞台爆紅。她在美國著名選秀節目《全美一叮》（America's Got Talent，又譯美國達人秀）的表演觀看量已突破2億次，泰國政府希望她的高人氣可以轉化為新的旅遊吸引力。



彭博社報道，拉蒂甘（Rattikarn Amloy）上個月以藝名Nene Royal參賽，憑藉演唱愛爾蘭搖滾樂隊小紅莓（The Cranberries）的經典歌曲「Zombie」和亮眼的電吉他演奏迅速走紅。她在《全美一叮》官方網絡平台的相關影片觀看量，已超過今年其他參賽者。

16歲泰國少女拉蒂甘憑藉亮眼的吉他演奏，在美國選秀節目《全美一叮》爆紅，相關影片觀看量已突破2億次。（Instagram@neneroyalmusic）

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拉蒂甘爆紅後，泰國政府迅速跟進。首相阿努廷已指示旅遊部門研究如何提供支持，也在政府大樓接見她，並在她的吉他伴奏下演唱一首泰國搖滾歌曲。

另據《曼谷郵報》報道，泰國政府後來宣佈，將承擔拉蒂甘接下來參加比賽的相關費用。她8月25日參加《全美一叮》下一輪賽事。

拉蒂甘（Rattikarn Amloy，藝名Nene Royal）（Instagram@neneroyalmusic）

泰國旅遊與體育部也考慮任命拉蒂甘為旅遊大使，希望借她年輕和現代化的形象，向海外展現一個有別於海灘、美食和傳統文化的泰國。

泰國過去曾藉助流行文化擴大國際曝光。美國HBO劇集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）此前在泰國取景，把當地豪華度假村和熱帶景色帶到全球觀眾面前，也帶動遊客對拍攝地點的興趣。

不過，泰國今年旅遊業明顯放緩，主要受到中東持續衝突、生活費上升及安全疑慮等因素影響。

數據顯示，泰國今年首季外國遊客人數按年減少3.2%。截至8月22日，今年接待的外國遊客約2000萬人次，按年減少約3%，仍未恢復到2019年接近4000萬人次的破紀錄水平。

圖為2026年5月2日，泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）人頭湧湧。（Getty Images）

為扭轉旅遊業頹勢，泰國旅遊局24日公布2027年市場營銷計劃，目標是讓旅遊收入至少增長5%，同時把更多遊客引向次要城市，把主要城市和次要城市的遊客比率調整到60%對40%，避免遊客過度集中在熱門景點。

旅遊局也準備重新定位Amazing Thailand旅遊品牌，不再只強調「物有所值」，而是以「療愈就是新奢華」為宣傳概念，把重點轉向健康、文化、美食、體育、娛樂及創意旅遊等高價值體驗。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】