遊泰注意｜政府擬上調旅客入境費至450泰銖　最快明年首季生效

泰國政府計劃向外國遊客徵收450泰銖（約106.5港元）的入境費。據泰媒報道，政府計劃於2027年第一季開始徵收該費用，首先針對航空旅客，之後逐步擴展至陸路和海路入境的旅客。報道指，入境費將用於資助旅遊業發展、為遊客提供保險和安全保障，以及改善旅遊景點。



泰國《國家報》8月15日報道，泰國家旅遊政策委員會已批准向外國遊客徵收450泰銖（約106.5港元）入境費的草案，該計劃將進入公眾聽證階段。

2025年12月4日，泰國曼谷，日出時分，水門寺（Wat Paknam Phasi Charoen）的巨型佛像映入眼簾。（Reuters）

主持委員會會議的副總理兼商務部長素吞汶（Suphajee Suthumpun）14日透露，會議已批准收費草案原則和相關通知。

該提案將按照既定程序進入公眾諮詢階段。聽證會結束後，提案將返回委員會進行進一步審議，如獲通過，則提交內閣審議。

旅遊與體育部長Surasak Phancharoenworakul表示，擬議的收費標準為每人450泰銖（約106.5港元），適用於通過航空、陸路或海路入境泰國的外國遊客。

政府計劃利用這筆收入支持旅遊業發展，擺脫現時過份依賴國家財政預算的做法，同時增強國家的競爭力。

據報道，該金額高於早前方案中擬定的收費標準，早前方案提議對乘飛機入境旅客收取300泰銖（約71港元），對陸路或海路入境旅客每人收取150泰銖（約35.5港元）。

2026年1月1日，泰國曼谷，圖為新年慶祝活動期間燃放煙花。（Reuters）

按照計劃，該費用最初將向乘飛機入境旅客收取。收費將在相關通知於皇家公報發布180天後生效。