加拿大豎「安大略湖」廣告牌　特朗普派AI「唐老鴨」巡「美國湖」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前簽行政令將兩國邊境上的安大略湖（Lake Ontario）更名美國湖（Lake America）引發反彈。加拿大安大略省長福特（Doug Ford）29日在湖畔豎起寫有「安大略湖」的廣告牌。特朗普同日則發布一群「唐老鴨」在湖畔巡邏的AI影片。



據報道，福特新揭幕的廣告牌長7.3米、寬3.6米，加上底部支架，最高處離地面大約有兩層樓高。廣告牌上用英語和法語寫有「安大略湖，現在是，永遠是」的標語。

同日，特朗普在社交平台Truth Social上發布多個AI生成影片，其中一段影片顯示一群頂着他標誌性金髮的「唐老鴨」，手持步槍在「美國湖」湖畔巡邏。隨後發布的另一段影片當中，可見他本人踢掉湖畔的「歡迎來到安大略湖」標語，換成「歡迎來到美國湖」的標語，然後在一旁舞動身體。

特朗普於27日簽署行政令，將美加邊境上知名的五大湖之一安大略湖更名為「美國湖」，惟該命令無法強制加拿大、其他國家、私人機構或美國各州採用這一名稱。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）回應，「安大略」之名源自原住民語言Wendat語，有超過400年歷史，強調加拿大「現在、以後、永遠」都將該湖稱之為安大略湖。

事件發生於美加貿易關係惡化之際，美國在8月22日對約200億美元加拿大出口商品加徵50%關稅，加拿大亦對部分美國貨品採取最高50%的報復性關稅，安大略省省長後威脅切斷對美國供電，並與特朗普隔空互罵，批評特朗普是「獨裁者」和「惡霸」。