塞浦路斯渡輪翻沉8死17失蹤 船長及7名船員被扣查
撰文：蕭通
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塞浦路斯一艘渡輪8月30日下午翻沉，路透社指至少8人死亡、另有17人失蹤。據指當時船上載有約267人，大規模搜救仍在進行中。報道指出，出事渡輪屬雙體船，是每天往返於北塞浦路斯和土耳其之間的幾條航線之一，在出發後不久入水出事。英國廣播公司（BBC）稱，該船船長和7名船員已被扣查。
新華社引述塞浦路斯官員稱，翻沉客輪共載有267人，包括259名乘客和8名船員。由於前一日天氣惡劣，港務部門於30日仍未批准該客輪出港。
新華社稱，惟該船自行駛離港口，在北塞浦路斯港口城市凱里尼亞（Kyrenia）附近海域出事。據指出，船長發現船頭進水後曾試圖返航，但未能成功。
現場畫面顯示，客輪傾覆後，大量身穿救生衣的乘客漂浮在海上等待救援。當地媒體報道，出事客輪長40米、寬10米，當時懸掛土耳其國旗。其船齡26載，懷疑船體老化是導致進水主要原因。
事故發生後，當地海岸警衛隊搜救人員迅速趕赴現場，附近多艘船隻也前往事發海域協助救援。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其相關部門已即時與北塞浦路斯方面合作，協助進行搜救。
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