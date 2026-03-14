以色列黎巴嫩料舉行伊朗戰爭後首次直接會談　塞浦路斯或巴黎進行

以色列《國土報》（Haaretz）3月13日（周五）引述消息人士報道，以色列和黎巴嫩代表預計未來幾日將舉行直接會談，這將是自伊朗戰爭爆發以來兩國的首次對話。據悉，美方亦會參與會談，而會談可能在塞浦路斯或法國巴黎舉行。



其中一位消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）委任負責「黎巴嫩事務」的前部長德爾默（Ron Dermer）預計將與黎巴嫩代表直接談判。美方則會派出總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）作為代表。

圖為2026年3月11日，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，以色列猛烈空襲貝魯特南部郊區，濃煙竄至半空。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周六發表聲明稱，他準備協助促成這次會談，並願意在巴黎主持會談。塞浦路斯總統府則在回應《國土報》的提問時表示，「如有具體進展，我們將發布公開透明的聲明。目前，暫無任何可置評的內容。」

馬克龍在聲明中稱，「真主黨必須立即停止其魯莽的升級行動。以色列必須放棄任何大規模進攻，並停止其大規模空襲，因為已有數十萬人因轟炸而流離失所。」

圖為2026年3月11日，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，不少流離失所民眾露宿貝魯特街頭。（Reuters）

馬克龍亦表示，「黎巴嫩政府已表示願意與以色列進行直接對話。以色列必須抓住這一契機，啟動對話並達成停火協議，尋求持久的解決方案，並允許黎巴嫩當局履行其維護黎巴嫩主權的承諾。」