施紀賢：英國不會使用塞浦路斯軍事基地參與伊朗戰爭中攻擊性行動

英國首相施紀賢（Keir Starmer）3月21日（周六）與塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）通話後表示，英國不會利用其在塞浦路斯的軍事基地參與伊朗戰爭中任何進攻性行動。



路透社報道，塞浦路斯政府發言人在聲明中表示，施紀賢重申「塞浦路斯共和國的安全對英國至關重要，為此，英國已決定加強現有預防措施的實施」。

圖為2023年6月21日，位於塞浦路斯的英國皇家空軍基地RAF Akrotiri。 （Getty Images）

塞浦路斯政府發言人補充道，「最後，首相重申，英國在塞浦路斯的軍事基地不會用於任何進攻性軍事行動」。

英國政府此前周五授權美國使用位於英格蘭的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），以及位於印度洋的美英聯合基地迪戈加西亞島（Diego Garcia），對攻擊霍爾木茲海峽船隻的伊朗導彈基地發動防禦性打擊。

2026年2月28日，英國首相施紀賢在倫敦唐寧街10號發表聲明，此前以色列和美國對伊朗發動了空襲。（Reuters）

施紀賢辦公室發言人在一份聲明中表示，位於塞浦路斯的阿克羅蒂里空軍基地（RAF Akrotiri）則不會用於英美協議下，在該地區進行的集體自衛行動。