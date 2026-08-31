Google Maps美國版為安大略湖改名　安省省長：美加應簽貿易協議

美國與加拿大的貿易談判破裂後，兩國揚言向對方加徵關稅，安大略省長福特（Doug Ford）更連日在網上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）隔空交火。不過前者接受美國廣播公司（ABC）訪問時重申，美加兩國是好朋友，雙方應促成貿易協議。



美國廣播公司新聞節目《This Week》8月30日播出福特的訪問，他形容美加兩國是盟友和好友，雙方的貿易是連在一起，因此認為有需要達成一份對兩國有利的協議。

美加貿易談判上週不歡而散後，特朗普曾形容福特為「毫無印象」和「小人」；福特則稱對方是「獨裁者」、「破產之王」及「欺凌者」。福特在節目中被問到大家互相謾罵是否正確處理如此情況的方式時，稱雙方都非常生氣，但認為有人始終要挺身而出，對抗持續抨擊及侮辱國家的人。

圖為2026年8月24日，安大略省長福特在當地會見傳媒，談及美加貿易談判破裂一事。（Reuters）

福特指，大家的衝突發展到如此程度實屬不幸，不過他認為大家應專注於促成自由貿易協議。

另外特朗普因應美加貿易談判破裂，下令將安大略湖（Lake Ontario）改名為美國湖（Lake America），而Google在29日宣布，旗下產品Google Maps的內容需要反映政府正式來源，在美國就要根據地理名稱資訊系統（GSIS）的資料，因此美國的用戶使用產品時，會見到「美國湖」的名字；加拿大的用戶則仍然見到「安大略湖」，而美加以外用戶就會同時見到這兩個名字。

圖為2026年8月30日，由Google提供的照片顯示，美國用戶使用Google Maps時，安大畸湖的名字會顯示為「美國湖」，而加拿大用戶瀏覽時，名字則保持為安大略湖。（Google/Handout via REUTERS）

福特30日在安大略湖邊為「現在和將來都是安大略湖」的告示牌揭幕，稱特朗普怎樣稱呼是對方的事情，但世界各地都仍會叫當地是安大略湖。他在訪問時表示，自己時相信加拿大的主權，認為美國人都認同加拿大的主權。而他和其他加拿大人一樣喜歡美國人，但會從偉大的美國人及總統區別對待。