美財長貝森特：美國或每週公佈次級制裁措施 加大對伊朗經濟施壓
撰文：聯合早報
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在二十國集團會議前夕表示，美國財政部很可能每週都會公佈新的次級制裁措施，以加大對伊朗的經濟施壓，而首波制裁將重點針對銀行。
貝森特週日（8月30日）接受路透社訪問時說，美國已於28日對埃及米斯爾銀行（Banque Misr）在阿聯酋的分行實施處罰。下一步可能會將一家機構排除在以美元為基礎的金融體系之外。
貝森特說：「接下來的每一周你將看到更多此類舉措。我們首先從銀行著手，我們要正告這些銀行，持有伊朗資金並資助伊朗政權是不可接受的。」
貝森特表示，他將向二十國集團（G20）財長和央行行長們強調，必須切斷與伊朗的經濟聯繫，否則將面臨次級制裁。
G20財長與央行總裁會議8月31日至9月1日於美國北卡羅萊納州舉行，由貝森特主持。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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